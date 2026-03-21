Marc Márquez se cae, señala el problema del circuito y avisa: ''Soy el tercer favorito''

El de Cervera salva la primera fila pese al contratiempo y se coloca en la tercera posición para la carrera y el sprint

La clasificación del GP de Brasil ha sido un auténtico caos, siendo la curva 4 el punto crítico del trazado. Al poco de arrancar la Q2, se han visto caer casi en cadena a Pecco Bagnaia, Pedro Acosta y Marc Márquez. Aunque los tres consiguieron regresar a boxes para intentar el asalto final con la segunda moto, no lograron rebajar sus registros previos. La lista no terminó ahí, Jorge Martín también acabó probando asfalto. Sobre estos contratiempos ha hablado el de Cervera tras la clasificación, hablando sobre como ha podido salvar este contratiempo.

Marc Márquez habla tras la clasificación

''Hay un bache entrando en el que de golpe deslizas un poquito la rueda trasera para entrar con más seguridad, pero cuando coges el bache enseguida te vuelve, y es ahí donde la reacción, sobre todo con neumático nuevo, te empuja la rueda de delante y nos caemos. Nos hemos caído varios allí, pero es lo que tiene'', comentaba sobre las múltiples caídas que se han producido en la vuelta en este renovado Autódromo Internacional Ayrton Senna.

''Cuando es la primera vez que sales a pista prácticamente en seco, tienes que apretar al máximo. Pero bien, contento de esta primera línea. Yo creo que el favorito es el que parte desde la pole. Yo soy el tercer favorito, así que veremos. Intentaremos hacer una sprint sólida; intentar estar en ese podio será el objetivo. Esperaba estar un poquito más lejos de ellos en este circuito nuevo por todas esas curvas largas de derechas que tanto se me cruzan, pero de momento las estamos salvando bien'', contaba Marc Márquez sobre su posición.

Contratiempo en Goiania

Paralelo a la carrera, la carrera al sprint se retrasó debido a un gran agujero en la recta de la pista. Así lo explicaba la organización del Gran Premio: ''Debido a las fuertes lluvias recientes en la región, se ha producido un problema en la superficie de la recta principal del Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna. La FIM y MotoGP, junto con el promotor local, están trabajando para solucionar este problema lo antes posible. Debido al tiempo necesario para completar las reparaciones, cuando se reanude la actividad en pista, la próxima sesión en directo será el MotoGP Tissot Sprint''.

Las lluvias han sido las protagonistas de este GP de Brasil, que regresa nada menos que 22 años después siendo un circuito nuevo para todos los pilotos. El viernes se provocó una hora de retraso en toda la actividad del circuito mientras que el sábado se vieron obligados a solucionar ese socavón que retrasó también el sprint y pospuso las clasificaciones de Moto2 y Moto3.