Marc Márquez arriesga y saca un tercer puesto en Brasil

El piloto de Ducati, que se cayó en la Q2 del Gran Premio de Brasil 2026 de MotoGP, formará en primera línea de la parrilla junto a Di Giannantonio y a Bezzecchi

Marc Márquez saldrá en tercera posición tanto en el Sprint como en la carrera del Gran Premio de Brasil 2026 de MotoGP después de acabar esa plaza tras los dos pilotos que venían de la Q1, los italianos Fabio di Giannantonio y Marco Bezzecchi, con los que compartirá línea de salida.

En una accidentada Q2, donde el catalán sufrió la primera caída de la temporada y la que también se fueron al suelo, entre otros, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Jorge Martín o el propio Di Giananntonio, el de Cervera comenzó muy rápido, hizo el mejor tiempo en su primer intento y ya no lo pudo superar.

Sólo lo hicieron los dos pilotos que habían corrido en la Q1 y que sabían cómo se comportaba la moto en seco y en las condiciones de pista que todos tenían. Di Gianantonio (Ducati Desmosedici GP26), en este sentido, fue mucho más fuerte que el resto e, incluso, se mejoró a sí mismo; mientras que Bezzecchi (Aprilia RS-GP) sólo pudo superar al español en la segunda ronda de intentos.

Márquez, según reconocía a la finalización de la clasificación, se veía más lejos de lo que realmente acabó, por lo que dio por buena esa tercera posición y, además, no quería arriesgar más, viendo el gran número de caídas que se estaban produciendo.

Casi todas llegaban en una curva 4 que, según explicó el propio piloto de Ducati Corse, tiene un bache que provoca el deslizamiento y hay que tener mucho cuidado en ella. "Hay un bache entrando en la curva 4, que deslizas la curva trasera para entrar con más seguridad, pero con neumático nuevo te empuja y son varios los que se han caído ahí", indicaba Marc Márquez.

Fabio Quartararo roza la proeza y Martín se va al suelo

Tras estos tres pilotos pudo meterse un Fabio Quartarao que había estado atrás todo el tiempo, pero que se sacó una gran vuelta final que casi le coloca entre los tres primeros. A esas alturas, Jorge Martín ya estaba fuera por una caída. El madrileño apuntaba a la 'pole', pero arriesgó tanto que se fue al suelo. Ai Ogura completa con ellos la segunda línea.

La tercera, plenamente española, dará que hablar, porque son pilotos, especialmente Pedro Acosta (9º), que irán al ataque. Junto a él, saldrá en séptima posición Fermín Aldeguer y un puesto después su compañero Alex Márquez. Acosta, noveno, tratará de superarlos, lo que augura emociones fuertes tanto en el sprint como en la carrera de MotoGP de este domingo.

Pecco Bagnaia, que había llegado crecido tras su buen viernes, se fue al suelo muy rápido -también en la curva 4- y nunca pudo recuperar lo suficiente como para pelear por las primeras posiciones. El piloto de Ducati Corse saldrá desde la undécima posición de la parrilla. A su lado, Zarco y Razgatlioglu.

Parilla de salida del Gran Premio de Brasil de MotoGP 2026

1. F. Di Giannantonio (VR46) 1'17.410

2. M. Bezzecchi (Aprilia) +0.070

3. M. Márquez (Ducati) +0.081

4. F. Quartararo (Yamaha) +0.151

5. J. Martín (Aprilia) +0.220

6. A. Ogura (Trackhouse) +0.292

7. F. Aldeguer (Gresini) +0.305

8. A. Márquez (Gresini) +0.389

9. P. Acosta (KTM) +0.624

10. J. Zarco (LCR) +0.655

11. P. Bagnaia (Ducati) +0.712

12. T. Razgatlioglu (Pramac) +1.012

13. J. Mir (Honda)

14. D. Moreira (LCR)

15. F. Morbidelli (VR46)

16. R. Fernández (Trackhouse)

17. A. Rins (Yamaha)

18. J. Miller (Pramac)

19. L. Marini (Honda)

20. M. Viñales (Tech3)

21. B. Binder (KTM)

22. E. Bastianini (Tech3)