MotoGP tiene un grave problema para 2027: tiene las motos y los pilotos, pero el acuerdo se resiste

Carmelo Ezpeleta ha hablado alto y claro sobre el asunto. No hay fecha límite y tiene claro que la próxima temporada habrá Mundial y, además, le gusta que los fabricantes discutan el contrato, señal de que luego lo cumplirán

Mediados de año ya y no se dan la mano. Los seguidores de MotoGP siguen con la incógnita de si habrá o no Mundial el próximo año. Porque está ya todo más que atado, pero no se puede hacer oficial nada porque falta lo primordial, el acuerdo comercial entre los fabricantes y MGP Group (Dorna) que debe regir entre 2027 y 2031. Llevan casi un año de negociaciones y no se ponen de acuerdo.

Y para tranquilizar a todos ellos ha salido a la palestra el CEO de MotoGP, Carmelo Ezpeleta. Lo ha hecho en la presentación de la 35ª edición del Gran Premio de Catalunya de MotoGP, que se celebrará el fin de semana del 15 al 17 de mayo.

En un acto celebrado en el antiguo edificio del Hospital de Sant Pau, el que fue en su día el primer director del Circuit de Barcelona, habló alto y claro del asunto: "No hay plazos. El año que viene en marzo empezará el campeonato del mundo, todos los fabricantes han hecho ya las motos y todos han fichado a los pilotos. Hay que dejar tiempo y que las cosas se vayan consolidando, el tema está positivo. Estamos contentos, los fabricantes y equipos son piezas importantísimas del campeonato y todo lo que hagamos será para mejor".

Ezpeleta repasa el panorama actual de MotoGP

En el mismo escenario, el ejecutivo comentó cómo ve ahora mismo la categoría reina del motociclismo: "Sí ha cambiado mucho. Desde el pasado año a ahora ha cambiado que ya se ha aprobado definitivamente el acuerdo con Liberty Media y la verdad es que las cosas han cambiado mucho para nosotros. Desde fuera se verá más poco a poco, pero la compañía se está transformando y las perspectivas son muy buenas".

En este mismo sentido, asegura que el cambio ha sido para mejor: "Existe un interés bestial por MotoGP, sobre todo por parte de muchos inversores y gente que quiere formar parte de los equipos. Y también por los 22 grandes premios que tenemos, si pudiéramos hacer 27 tendríamos ciudades interesadas en hacerlos".

El mensaje de Ezpeleta para los fabricantes

Carmelo piensa que los fabricantes van de farol, pero le gusta eso: "También en el tema del acuerdo con los fabricantes la propuesta de futuro es diferente de lo que había hasta ahora, y todos esos cambios llevan tiempo de negociación. A mi la gente que no discute los contratos no me gusta, porque si no lo discute es que no tiene intención de cumplirlo. Y nosotros los contratos los discutimos para cumplirlos, pero llegaremos a un acuerdo, seguro".

Así y aunque se muestra convencido de que el acuerdo llegará, lo que no sabe Ezpeleta es dónde arrancará la próxima temporada: "No, de momento no se sabe. Lo podremos decir cuando esté confirmado, todavía no".

Ezpeleta y los cuatro Grandes Premios españoles

Por último, el CEO de MGP Entertainment Group también se pronunció sobre si a largo plazo será posible mantener en el calendario a los grandes premios españoles: "Será difícil, en el futuro será difícil. Yo estoy orgullo de que Catalunya y Barcelona, que es mi ciudad, sean la cuna de MotoGP, del campeonato del mundo. No podemos hacer más de 22 carreras por los acuerdos con equipos, por lo que tener cuatro en España será muy difícil".