Toprak Razgatlioglu, del sueño a la frustración con pensamiento de retirada

El piloto turco sigue sufriendo al manillar de Pramac. Saltó de categoría tarde pero con una ilusión tremenda. Al igual que las ganas que le entran de regresar al box cada vez que compite

Desde que probó lo que es pilotar una motoGP, Toprak Razgatlioglu ya sabía que no iba a ser fácil su adaptación a la categoría reina. Por eso quiso calmar las expectativas por lo logrado en Superbikes y fue el primero en levantar la mano y recalcar que 2026 sería para él una temporada de aprendizaje y de cero presión. Pero seguramente no esperaba que le costara tanto.

Y es que el piloto turco parece que no termina de adaptarse ni a la competición ni a moto de Pramac. Tanto que incluso le entran ganas de abandonar cada fin de semana. En Jerez, sin ir más lejos, se marchó con un sabor muy diferente con el que se marchó cuando pilotaba en Superbikes.

Toprak Razgatlioglu se consuela con su compañero

Y en esa vida quien no se consuela es porque no quiere. Y el piloto otomano está intentando encontrar su consuelo en los registros de su compañero. Un espejo que le dice que no es tan malo: "Es difícil. Tengo buenos recuerdos de aquí, pero con la MotoGP es completamente diferente. Sabía lo que me esperaba antes de venir aquí, pero, a pesar de todo, siempre doy lo mejor de mí. Además, también miro a los demás pilotos de Yamaha. Normalmente, Fabio Quartararo es muy fuerte aquí, pero en este nuevo proyecto, él también está dando lo mejor de sí mismo y apretando a fondo sin éxito. Sé que no es normal, porque él también es campeón del mundo y no le resulta fácil. El año pasado consiguió la pole en Jerez, y este año no ha hecho tiempos, es muy duro para él".

"Este año es una nueva etapa para mí. Siempre intento decirme a mí mismo que el primer año es un año de aprendizaje, pero a veces es duro, hoy en particular", confesó en tierras gaditanas tras la carrera del domingo. Cabe recordar que fue sancionado con una Long Lap por provocar una caída el día anterior, pero sobre todo le faltó rendimiento.

Por ahora, no encuentra la solución con su Yamaha: "Siempre tengo el mismo problema. No disfruté nada tras cumplir mi penalización. Pero, aunque no me hubieran penalizado, no tenía el ritmo para estar en el otro grupo. En cambio, al final de la carrera tenía un buen ritmo, marcaba tiempos similares a los de Fabio. Pero eso ocurre al final, y ya es demasiado tarde. Tengo que conseguir demostrar mi potencial al principio, con neumáticos nuevos, pero es difícil".

Toprak Razgatlioglu y un problema que no soluciona

El piloto de Pramac confesó que lleva varios meses lidiando con el mismo problema y al que, de momento, no encuentra la solución: "Ya era así al principio de la temporada. Hemos mejorado en algunos aspectos, pero en cuanto al freno motor, la moto no nota el impulso. Es uno de los mayores problemas para mí. En muchas curvas, noto que la parte trasera empuja y la moto no se detiene".

Y del sueño de competir en la categoría reina, la mente de Toprak Razgatlioglu ha alcanzado el nivel de frustración. Tanto que es raro el fin de semana que no le entran ganas de abandonar: "Me entristece mucho, estoy muy enfadado con la moto porque no es algo que pueda controlar. Es muy difícil, y a veces incluso pienso en volver al box. Pero lo intentamos a pesar de todo, estamos aprendiendo", cerró.