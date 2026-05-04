Maverick Viñales ya tiene sustituto en KTM

El piloto catalán seguirá siendo baja en el próximo gran premio de MotoGP, que se celebra este fin de semana en Le Mans, aunque en esta ocasión sí será sustituido y lo hará el alemán Jonas Folger

Tras dos grandes premios con un solo piloto en el segundo equipo de KTM (Tech 3) por la baja de Maverick Viñales, en el Gran Premio de Francia de MotoGP que se celebra este próximo fin de semana, el equipo austriaco le ha buscado sustituto después de que el catalán haya decidido retrasar su reaparición.

Viñales se retiró en el Gran Premio de Estados Unidos, celebrado en el circuito de Las Américas, después de que en la primera sesión de entrenamientos libres sufriera el desplazamiento de un tornillo de una cirugía previa realizada en su hombro izquierdo. La lesión que también sufre Pol Espargaró y la negativa del otro probador de KTM, Dani Pedrosa, a volver a correr hizo que tampoco tuviera sustituto en el Gran Premio de España celebrado en Jerez hace dos fines de semana. Por eso, Enea Bastianini ha sido el único piloto de Tech3 que ha disputado los dos últimos grandes premios.

Su reaparición estaba prevista para esta semana en el circuito 'Bugatti' de Le Mans, pero tras una visita al Centro de Alto Rendimiento Atlético (APC), que su principal patrocinador tiene en Austria, ha decidido prolongar su ausencia quince días más para asegurar la completa recuperación y su regreso en plena forma.

Folger ya tiene experiencia con la KTM

Ante esto, KTM ha anunciado este lunes que el alemán Jonas Folger será su sustituto en la próxima cita de MotoGP. El germano es actualmente un piloto de desarrollo en la marca austriaca, pero tiene experiencia en la categoría, ya que en 2017 corrió con Tech3 en las 19 carreras de la categoría reina de ese año. Además, también sustituyó a Pol Espargaró más recientemente, en abril de 2023.

El propio Viñales reconocía en una nota de prensa transmitida por su equipo, su decepción por no poder llegar al Gran Premio de Francia de MotoGP. "He estado trabajando duro desde la cirugía para recuperarme por completo y siempre he tenido Le Mans en mente como mi objetivo para mi regreso, pero tras estar en el APC esta semana, me han informado que aún no estoy lo suficientemente fuerte como para volver a subirme a la moto", admite el piloto español.

El de Figueres, no obstante, admite que la decisión es la correcta. "Si bien estoy decepcionado, entiendo que lo más importante es estar en plena forma y me concentraré en eso para darle la máxima prioridad", añadía.

Jonas Folger, entusiasmado por volver a MotoGP

Jonas Folger, por su parte, se mostraba entusiasmado de poder competir una vez más en la máxima categoría del motociclismo. "Le Mans será un gran desafío, pues significa regresar después de tantos años alejado de las carreras para volver a subirme a la moto, lo que implicará tener que adaptarme rápidamente y aprender mucho durante el fin de semana. Será duro, pero creo que lo positivo supera las dificultades", asegura un feliz piloto alemán.

Folger no quiso dejar pasar la ocasión de desearle una pronta recuperación al piloto que sustituye y gracias a cuya baja va a volver otra vez a pilotar en MotoGP. "Quiero desearle a Maverick una pronta y completa recuperación, si bien personalmente estoy muy emocionado de reencontrarme con el equipo, con el que tengo una historia y será genial volver a verlos", añadía el piloto de Mühldorf.