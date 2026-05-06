Joan Mir y Luca Marini llegan con todo a Le Mans

El test realizado en Jerez ha despertado mucha inquietud en todos los pilotos y, ahora, desean probar los cambios en la competición, que este fin de semana llega a tierras francesas

Joan Mir reconoce que no es el mejor circuito para él el de Le Mans.IMAGO

MotoGP llega a Le Mans. Y tras el test realizado en Jerez, son muchos los pilotos que ya están deseando que arranque el Gran Premio de Francia para confirmar las buenas sensaciones con las que se marcharon de tierras españolas.

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Y entre ellos, el español Joan Mir y el italiano Luca Marini, pilotos oficiales de Honda Racing Corporation (HRC). Ambos están muy esperanzados con la posibilidad de mejorar en el Gran Premio de Francia de MotoGP, que este fin de semana se disputa en el circuito Bugatti de Le Mans.

"Llegamos a Francia con mucha motivación tras un fin de semana en España en el que creo que podríamos haber conseguido más y los test del lunes nos ayudaron a aclarar algunas cosas y a encontrar nuevas ideas", reconoce Joan Mir en una nota de prensa difundida este miércoles por su equipo.

"Últimamente, Le Mans no ha sido mi mejor circuito, pero sé que podemos cambiar la situación y demostrar el potencial que hemos enseñado en determinados momentos", agrega Mir.

Luca Marini, por su parte, dice tener "muchas ganas de que llegue Le Mans, después del test positivo que tuvimos tras Jerez".

"Tenemos varias cosas que probar durante el fin de semana de carrera para ver si nos ayudan y si bien suena a tópico, mucho dependerá del tiempo pues nuestro objetivo principal es clasificarnos para la Q2, ya que eso nos abre muchas más posibilidades el sábado y el domingo. Necesitamos alcanzar nuestro nivel rápidamente y luego trabajar para dar uno o dos pasos más, como nuestros rivales", reconoce el italiano.

Quartararo y Alex Rins quieren confirmar las buenas sensaciones de Jerez

Del mismo modo, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4) se muestra muy motivado a la hora de afrontar este fin de semana la carrera en la que es anfitrión, con la llegada del Gran Premio de Francia de MotoGP en el circuito Bugatti de Le Mans.

Quartararo, campeón del mundo de MotoGP en 2021, reconoce que "Le Mans siempre es uno de los fines de semana más especiales del año para mí, ya que el apoyo de los aficionados es increíble y me motiva muchísimo cada vez que corro aquí".

"Después del trabajo que hicimos en Jerez, tengo curiosidad por ver cómo me siento en este circuito, y además tengo algo especial preparado para los aficionados este fin de semana de carreras, así que estoy deseando que llegue", explica Quartararo en la nota de prensa enviada este miércoles por el equipo oficial de Yamaha.

En el caso de su compañero de equipo, el español Álex Rins, asegura disfrutar mucho "mucho pilotando en Le Mans", un circuito donde reconoce haber vivido "momentos inolvidables".

Rins, vencedor de la carrera francesa de Moto2 en 2016, explica que "el test de Jerez fue positivo" y aportó al equipo "nuevas ideas", por lo que, incidió, "este fin de semana se trata de continuar con ese trabajo y ver cómo se comporta la moto". "Estoy motivado para seguir mejorando poco a poco y esforzarme al máximo para estar más cerca de la cabeza de carrera", agrega el español.

Características del Circuito Bugatti de Le Mans

El Circuito Bugatti de Le Mans es uno de los trazados más peculiares del calendario de MotoGP. Aunque comparte parte del complejo con el mítico escenario de las 24 Horas, su versión corta es un circuito técnico, estrecho y muy exigente en frenada, donde las aceleraciones desde baja velocidad marcan grandes diferencias.

Se trata de una pista de "stop and go", con fuertes frenadas, especialmente en la chicane Dunlop o en la horquilla Garage Vert, que castigan tanto a pilotos como a neumáticos. Aquí, más que la velocidad punta, importa la estabilidad en frenada y la tracción al salir de curva.