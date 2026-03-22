Marc Márquez: "Tengo gestos que no termino de entender"

El piloto de Ducati Corse reconoce que, de no haber cometido Di Giannantonio el error que el 'abrió la puerta', la victoria en el Sprint del GP de Brasil habría estado muy difícil

Marc Márquez volvió a demostrar que es el mejor piloto y cuando no gana por aplastamiento lo hace tras aprovechar los errores de los rivales. En el circuito Ayrton Senna de Brasil lo consiguió después de presionar a Fabio di Giannantonio y meter la moto en el hueco que éste le dejó tras una mala trazada. El italiano se repuso y presionó para devolverle la jugada, pero el de Cervera no le dejó ni un hueco en el sprint del Gran Premio de Brasil 2026.

"Si Fabio no hubiera cometido el error, habría tenido que hacer un bloqueo como el de Tailandia, y me lo habría pensado dos veces después de lo que ocurrió allí", señala un Márquez que, entonces, tuvo que devolverle la posición a Pedro Acosta y ceder el triunfo. "Me sentí mejor en el tramo final y ese error me facilitó un poco las cosas", reconocía el piloto español de Ducati.

No obstante, no todo son buenas noticias para Marc Márquez. El catalán reconocía que no se había sentido suelto y que le está costando arrancar en este inicio de temporada. "Voy rígido, no voy suelto y tengo gestos que no termino de entender. No juego tanto encima de la moto como el año pasado. Aquí he dado un paso, pero tengo que seguir empujando, que es la clave de la vida", admitía.

Por eso, valoraba tanto el triunfo en el sprint logrado en Brasil y apuntaba el 'secreto' que le ha hecho ganar. "Es una victoria superimportante, porque en Tailandia sufrí. No me esperaba la victoria, porque ya vi en los ensayos que Diggia estaba pilotando muy bien. Todos los pilotos de Ducati tenemos la telemetría de los demás. Intenté ver qué estaba haciendo bien... Nunca copiando, pero siempre adaptando cosas", desvelaba el español.

Pecco Bagnaia reconoce que las Ducati marchan

La Ducati se ha reivindicado en este Sprint del Gran Premio de Brasil, al copar las dos primeras posiciones después de que en Tailandia ganaran sprint y carrera una KTM y una Aprilia. Y, pese a que las Aprilia de Jorge Martín y Marco Bezzecchi fueron tercera y cuarta, respectivamente, el propio Pecco Bagnaia -octavo- reconocía que la moto va bien.

"Hoy, la moto estaba para permitirme luchar por los tres primeros puestos en clasificación y en carrera, pero la he fastidiado. Así que ha sido culpa mía. No pude apretar y sacar todo el potencial yendo detrás de Alex Márquez, porque me quedé atascado ahí, y adelantar en ese punto es bastante difícil. Patiné dos veces durante la carrera y, en ambas situaciones, en la tercera curva, volví a estar cerca de él. Así que hay un enorme potencial, pero la fastidié en clasificación y, de nuevo, fue culpa mía", reconoce el dos veces campeón del mundo, que este domingo volverá a salir retrasado tras acabar undécimo en la clasificación.

"Volví a meter la pata en la clasificación, porque estaba apretando mucho, pero no calenté bien el neumático delantero. Ha sido culpa mía. La segunda moto era bastante diferente en cuanto a la puesta a punto, porque ayer no tuvimos tiempo de elegir una configuración, así que esta mañana tenía dos motos diferentes y me caí con la buena, con la que estaba preparando. Es una pena, porque creo que la moto tiene un buen potencial", añadía el italiano, que fue uno de los que sufrió el bache de la curva 4 y que espera solucionar ese problema para el domingo.