Márquez impone jerarquía en su guerra con Pedro Acosta: "El Marc del 2013 ganó el mundial en su primer año"

Marc Márquez es uno de los mejores de la historia, y ahora a sus 32 años quiere seguir ganando títulos, pero ha emergido un nuevo rival de mucha categoría, Pedro Acosta, aunque tras la primera toma de contacto entre ellos en Tailandia, ha marcado territorio

El Gran Premio de Tailandia no solo ha sido el punto de partida del mundial de MotoGP, si no que ha servido también para poner en valor una guerra en la categoría reina del motociclismo mundial que recuerda a las de antaño, la que está naciendo entre Marc Márquez y Pedro Acosta. En la primera carrera, la sprint, disputaron muchas vueltas cuerpo a cuerpo y finalmente acabó con una sanción al campeón tras un adelantamiento excesivamente agresivo, que eso sí, fue cuestionada por los dos protagonistas. Luego el domingo repitieron pelea, aunque en este caso fue por el podio y no llegó a más tras el abandono de Marc al reventar el neumático trasero de su GP26.

Con esta incipiente lucha entre la gran leyenda de la parrilla y un joven con hambre como Acosta, ha sido Márquez el encargado de marcar territorio durante un evento de su patrocinador Estrella Galicia 0,0. Allí le han preguntado por las similitudes entre Pedro y lo como era él cuando llegó a MotoGP hace 13 años y lo ha tenido claro, pues cuando dio el salto con Honda, ya ese mismo curso alzó el cetro mundialista: "El Marc del 2013 ganó el mundial en su primer año".

El bajón de Ducati, en observación

Uno de los aspectos más destacados de Burinam fue la ausencia de una Ducati en el podio por primera vez tras 88 carreras y el gran líder de Borgo Panigale ha confesado que espera y desea que sea algo puntual, por las condiciones del trazado, con mucho calor por lo especial de las circunstancias: "Se vio en las pruebas que yo estuve lesionado, que Álex o Di Giannantonio estaban en el podio. En un invierno, una moto no deja de funcionar. Tenemos que dar un paso en lo mecánico y nosotros mismos”.

Más allá de eso, reconoce que lo normal es que las cosas sean con en Tailandia, peleando, luchando y tratando de estar cerca de los mejores, mientras que lo extraño es lo de la temporada pasada, ganando tanto y cerrando la corona a falta de cinco carreras, por lo que ahora le toca de nuevo ponerse el mono de trabajo y luchar con uñas y dientes por cada punto, pues puede ser clave de aquí al final de la campaña., más aún tras el 0 que le provocó su abandono en Burina: "Hay que construir. Parece que haya sido un desastre por lo que pasó, sin eso habríamos estado en el podio. Ya se vio en la segunda parte de la temporada, cada carrera es un mundo”.