Marc Márquez se pone fecha para jubilarse: más joven que Valentino Rossi

Pese a seguir ganando carreras y siendo uno de los favoritos perennes a ganar el mundial de MotoGP, a Marc Márquez le han preguntado en EFE cuando podría ser su final y aunque no da una fecha, sí tiene claro que no se va a jubilar tan tarde como Valentino Rossi

La carrera de Marc Márquez es una de las mejores de la historia del motociclismo mundial y como tal está tratando de llevarla al límite para conseguir acabar en lo más alto, para ello le basta con ganar un par de mundiales más y superar a Valentino Rossi. A su favor tiene que está en uno de los mejores equipos, pero a la vez es innegable que cada año que pasa es más mayor. Por eso es obligada la pregunta de hasta cuando se ve compitiendo sobre la moto. En EFE se la han hecho, y ha confesado que aún le queda guerra por dar.

Lo primero es que tiene claro que debe evaluarlo todo, pues ahora mismo apenas tiene 33 años y espera alargar su carrera lo más posible, pero tampoco puede escapar de que su cuerpo ha sufrido mucho maltrato por las lesiones y las caídas y eso es algo que también tiene que gestionar día a día, pues su físico se resiente cada vez más con los años. Aunque la fecha del adiós no es cercana. No obstante, cuando le han preguntado sobre si piensa en llegar a los 42 años como Rossi, lo tiene claro: "No voy a llegar ni hasta los cuarenta, estate tranquilo".

Ahora, a por Brasil

Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Brasil en el Autódromo Internacional Ayrton Senna, en la ciudad de Goiânia, un circuito nuevo para todos y que genera un desafío por la novedad: "Difícil decir una expectativa concreta, porque primero tenemos que conocer la pista, saber cómo se nos adapta a nuestro estilo de pilotaje, a nuestra moto, y a partir de ahí, pues, ver a qué podemos optar". Aunque por el momento, el primer desafío que se ha puesto es encontrar dónde está el límite en las curvas rápidas del circuito brasileño porque "en las rectas, con Ducati, no hay problema".

Más allá de solo centrarse en un evento, la realidad es que este año la Ducati no parece la máquina portentosa que era otro años, pues tanto Aprilia como KTM están muy cerca o en el caso de los de Noale, parecen un paso por delante, así que como se apreció en Tailandia, al de Cervera le va a tocar remar mucho más que en 2025, cuando ganó el título cinco carreras antes del final: "Cada año van innovando cosas y, este año, pues tenemos que seguir trabajando como equipo para mejorar. Yo creo que no podemos pintarlo de una manera o de otra por una carrera, tenemos que esperar tres, cuatro carreras, y a partir de ahí, ver dónde estamos".