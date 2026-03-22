Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP 2026 tras el Gran Premio de Brasil: Bezzecchi sigue imbatible y Jorge Martín sube al segundo puesto

El madrileño se coloca en un más que positivo segundo puesto mientras que Marc Márquez cae hasta el quinto puesto

Las Aprilia dominan el podio en el GP de BrasilImago

María MatitoMaría Matito

El Mundial de MotoGP tiene un dueño claro este año: Marco Bezzecchi. El italiano se ha convertido en un auténtico terremoto en la tabla, encadenando su cuarta victoria dominical consecutiva que comenzó durante el cierre de 2025. Con los 25 puntos sumados de Goiania, el italiano alcanza los 56, situándose en lo más alto de una clasificación en la que Pedro Acosta le pisaba los talones.

El piloto murciano, que llegaba a Brasil como líder, ha caído hasta la tercera posición de la general con 42 puntos. Este descenso se explica no solo por el empuje de Bezzecchi, sino también por la irrupción de Jorge Martín. El de San Sebastián de los Reyes, tras su segundo puesto hoy, escala hasta la segunda plaza del Mundial con 45 puntos, certificando el dominio absoluto de Aprilia, que situa a sus dos pilotos en los dos primeros escalones de la tabla. Por su parte, Marc Márquez sale de Goiania en la quinta posición con 34 puntos, viendo cómo la distancia con la cabeza se amplia tras no poder superar a Di Giannantonio, que queda cuarto con 37 puntos.

Mundial de pilotos de MotoGP tras el GP de Brasil

  1. M. Bezzechi (Aprilia): 56 puntos
  2. J. Martín (Aprilia): 45 puntos
  3. P. Acosta (KTM): 42 puntos
  4. F. Di Giannantonio (VR46): 37 puntos
  5. M. Márquez (Ducati): 34 puntos
  6. A. Ougura (Trackhouse): 33 puntos
  7. R. Fernández (Trackhouse): 29 puntos
  8. A. Márquez (Gresini): 13 puntos
  9. B. Binder (KTM): 13 puntos
  10. F. Morbidelli (VR46): 12 puntos
  11. J. Zarco (LCR): 12 puntos
  12. L. Marini (Honda): 11 puntos
  13. P. Bagnaia (Ducati): 10 puntos
  14. F. Alderguer (Gresini): 8 puntos
  15. D. Moreira (LCR): 6 puntos
  16. F. Quartararo (Yamaha): 6 puntos
  17. E. Bastianini (Tech3): 5 puntos
  18. A. Rins (Yamaha): 3 puntos
  19. J. Mir (Honda): 3 puntos
  20. M. Viñales (Tech3): 0 puntos
  21. T. Razgatlioglu (Pramac): 0 puntos
  22. J. Miller (Pramac): 0 puntos
  23. M. Pirro (Gresini): 0 puntos

Mundial de Equipos de MotoGP tras Brasil

En el Mundial de Equipos, no es sorpresa que Aprilia se coloque en cabeza después de la gran actuación de sus dos pilotos, con 101 puntos. Justo detrás, Trackhouse, aunque a bastante distancia del primero, que está completamente intratable después de que sus dos pilotos se llevasen la primera y segunda posición en el GP de Brasil.

  1. Aprilia: 101 puntos
  2. Trackhouse: 62 puntos
  3. KTM: 55 puntos
  4. VR46: 49 puntos
  5. Ducati: 44 puntos
  6. Gresini: 21 puntos
  7. LCR: 15 puntos
  8. Honda: 14 puntos
  9. Yamaha: 9 puntos
  10. Tech3: 5 puntos
  11. LCR: 3 puntos
