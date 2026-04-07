El Manchester United prepara una ofensiva por Pape Gueye en verano

El Villarreal CF, en plena lucha por consolidarse en las plazas de Champions League en LaLiga, podría enfrentarse a un problema inesperado en el mercado. Pape Gueye ha despertado el interés del Manchester United, que ya estudia una oferta importante para hacerse con uno de los pilares del equipo de Marcelino García Toral

Pape Gueye en un encuentro de Champions con el VillarrealIMAGO

El Villarreal está firmando una temporada sobresaliente en LaLiga, compitiendo en la zona alta de la clasificación junto a gigantes como Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Sin embargo, su rendimiento también está provocando que varios de sus jugadores estén en el radar de grandes clubes europeos.

En las últimas semanas, el centrocampista groguet, Pape Gueye, ya dejó abierta la posibilidad de abandonar el club el próximo verano. Ahora, desde la Premier League, son varios clubes los interesados en hacerse con sus servicios, donde el Manchester United lidera la puja.

El Villarreal, ante un verano clave

Actualmente, el Villarreal depende de sí mismo para asegurar su presencia en la próxima edición de la Champions League, un objetivo que reforzaría su proyecto deportivo. En ese contexto, jugadores como Pape Gueye se han convertido en piezas fundamentales dentro del esquema de Marcelino.

El centrocampista ha ganado peso en la sala de máquinas del equipo, destacando por su capacidad física, su despliegue y su impacto en ambas áreas, por lo que su crecimiento no ha pasado desapercibido fuera de España.

El Manchester United mueve ficha

Según informaciones procedentes de Inglaterra, especialmente del portal CaughtOffside, el Manchester United ya ha identificado a Gueye como uno de sus objetivos prioritarios para el próximo mercado estival.

La intención del club de Old Trafford es reforzar su centro del campo, especialmente ante la posible salida de Casemiro. En ese escenario, el perfil del internacional senegalés encaja perfectamente en la planificación deportiva.

Una oferta que puede cambiarlo todo

El interés del United no es superficial. Desde Inglaterra apuntan a que el club estaría dispuesto a presentar una oferta cercana a los 45 millones de euros para convencer al Villarreal.

Una cifra importante que podría poner a prueba la resistencia del club español, aunque en La Cerámica son conscientes del valor del jugador dentro del proyecto.

Un perfil que encaja en la Premier

Pape Gueye reúne características muy valoradas en la Premier League: físico, recorrido y capacidad para sostener el ritmo alto de juego. A sus 27 años, se encuentra en un momento de madurez ideal para dar un salto competitivo.

No obstante, su experiencia previa en Inglaterra fue breve y peculiar. En 2020 llegó al Watford, pero abandonó el club apenas 17 horas después para firmar por el Olympique de Marsella, un episodio curioso que marca un anecdótico paso por el fútbol inglés.

Decisión en manos del Villarreal

El Villarreal mantiene el control sobre la situación, pero el interés del Manchester United podría intensificarse en las próximas semanas. Todo dependerá de la postura del jugador y de la evolución de las negociaciones.

Mientras tanto, el equipo de Marcelino sigue centrado en cerrar la temporada con un objetivo claro: asegurar su presencia en la Champions. Pero el mercado ya empieza a moverse y Pape Gueye puede convertirse en uno de los nombres propios del verano.