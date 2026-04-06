Moleiro responde a todos los rumores: Barcelona, Real Madrid y Manchester City

Alberto Moleiro se ha sincerado como nunca sobre su futuro en un vídeo, respondiendo a rumores sobre el interés del FC Barcelona, el Real Madrid o la Premier League. El centrocampista del Villarreal CF ha sido tajante en varias respuestas, donde ha dejado más de un titular

Alberto Moleiro participó en un juego con Adri Contreras en el canal de TikTok del influencer, donde debía confirmar o desmentir informaciones sobre su carrera, con especial atención al pasado mercado de fichajes estival, cuando el Villarreal pagó a Las Palmas 16 millones de euros más dos en variables por su traspaso.

El interés del Manchester City en enero

Uno de los primeros rumores que le lanzaron fue su supuesto fichaje por el Manchester City en el pasado verano, cuando ya era jugador del Villarreal.

La respuesta fue inmediata y contundente: “Lo del Manchester City es 100% falso”. Despejando cualquier posible interés del conjunto inglés en su contratación.

El Celta sí ofertó por él

No todos los rumores fueron desmentidos. El jugador confirmó que el Celta sí intentó ficharle cuando aún era jugador de Las Palmas.

“Eso fue verdad”, reconoció el jugador sobre una oferta del conjunto vigués de 11 millones de euros que, según el propio Moleiro, fue real, aunque finalmente no se concretó.

El Barça, interés sin oferta

El momento más llamativo llegó al hablar del FC Barcelona. El canario fue claro al matizar los rumores: “El Barça ha estado interesado, pero nunca ha llegado a ser una oferta de verdad”.

Al igual que ocurrió con Pedri, centrocampista canario también fichado de Las Palmas, el conjunto azulgrana tenía en el radar a Moleiro, pero sin haber una oferta formal que, como reconoce el jugador: “Al final es lo importante”.

El Real Madrid, sin movimientos

También hubo espacio para el Real Madrid, al que descartó directamente: “Que yo recuerdo, no”. Una frase breve pero suficiente para negar contactos reales con el club blanco.

Todo hace indicar que, si alguno de los grandes españoles acabase ofertando por él, este sería el FC Barcelona.

Rumores de la Premier y el Bayern de Múnich

Sobre el interés de clubes como Arsenal, Newcastle o Aston Villa, Moleiro reconoció no tener constancia: “No tengo ni idea… yo creo que es falso”. Descartando por completo a la Premier League como destino en sus planes, tanto pasados como futuros.

Además, negó rotundamente un supuesto interés del Bayern Munich en enero: “Mentira… eso es ‘mentirísima’”. Esto confirma que, una vez entró en el proyecto groguet, Moleiro no ha tenido intenciones de abandonarlo, mientras busca alcanzar cotas mayores dentro del equipo de Marcelino García Toral.

Un mercado lleno de ruido

El propio jugador dejó una reflexión interesante sobre todo lo que rodea al mercado: “También es verdad que hay muchos rumores… la prensa, vamos, de todo”.

Una frase que resume perfectamente el contexto en el que vive un futbolista joven y con proyección, donde en cada mercado le aparecen nuevas ‘novias’.

Moleiro aclara su situación

Más allá del tono distendido del vídeo, el mensaje es claro: Moleiro está centrado en su etapa en el Villarreal y muchas de las informaciones que circulan no son del todo ciertas.

Eso sí, el nombre de Alberto Moleiro sigue generando ruido en el mercado, donde el crecimiento de un jugador de tan solo 22 años no está pasando desapercibido.