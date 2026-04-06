Alineaciones Girona - Villarreal: alineaciones probables de Girona y Villarreal en la jornada 30 de LaLiga

El conjunto catalán buscará ante su afición una victoria que le aleje definitivamente del descenso y le permita ilusionarse con Europa, mientras que el 'submarino' quiere amarrar más si cabe la Champions y asentarse en la tercera plaza

El Girona recibe este lunes al Villarreal con la ilusión de poder soñar aún con Europa y no volver a mirar hacia unos puestos de descenso que se encuentran a cinco puntos de distancia, mientras que el 'submarino' espera lograr una victoria que le consolide en la tercera plaza, con la Champions ya prácticamente en el bolsillo.

Así llega el Girona

El equipo de Míchel Sánchez, demasiado irregular este curso, había dado un paso adelante con la brillante goleada sobre el Athletic Club después de tres partidos grises, pero en la última jornada antes del parón volvió a las andadas y cayó en su visita a Osasuna, en otra mala actuación.

No pueden confiarse los catalanes porque sus calendario de este mes de abril asusta. Tras el duelo ante el Villarreal tocará medirse al Real Madrid y al Real Betis, aunque esta temporada el equipo rojiblanco ha rendido mucho mejor cuando se ha medido a rivales de la zona alta: en la primera vuelta empató contra el cuadro madridista y el verdiblanco y en febrero ganó al Barça en Montilivi. Los siguientes choques, por tanto, definirán la recta final de un Girona que se encuentra entre dos aguas desde hace semanas: si candidato a Europa, candidato al descenso o simple juez en tierra de nadie.

El once de Míchel tiene dos incógnitas principalmente: en el lateral, si devolver la titularidad a Álex Moreno, ya plenamente recuperado, o mantener la apuesta por Hugo Rincón con Arnau Martínez a pie cambiado, y en la mediapunta. Azzedine Ounahi y Viktor Tsygankov son fijos y Joel Roca, titular en los dos últimos partidos, Thomas Lemar y Claudio Echeverri pugnan por el lugar restante.

El técnico madrileño recupera a Bryan Gil y Cristhian Stuani tras algunas semanas en la enfermería. Donny van de Beek, Juan Carlos Martín, Portu y Ter Stegen son baja de larga duración.

Así llega el Villarreal

El Villarreal, por su parte, regresa al campeonato liguero con la intención de seguir sumando puntos que le acercan al objetivo final de conseguir una plaza de Champions, la cual tiene ya prácticamente asegurada. Además, espera aprovechar la derrota del Atlético de Madrid para aumentar su ventaja en la lucha por mantener la tercera plaza.

El conjunto castellonense afronta en Girona la primera de las tres salidas consecutivas que tiene en el calendario, una circunstancia que le pondrá a prueba porque aún no ha ganado en domicilio en la segunda vuelta. Para este encuentro, Marcelino recupera a sus ocho internacionales, que han regresado sin problemas físicos de los compromisos con sus respectivas selecciones, mientras que podrá contar con el delantero Ayoze Pérez, recuperado de sus molestias musculares durante este parón del campeonato, Será duda hasta última hora el defensa Rafa Marín, mientras que siguen fuera del equipo por lesión los futbolistas Juan Foyth y Logan Costa.

Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno o Hugo Rincón; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Ounahi, Joel Roca; y Vanat.

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Comesaña, Pape Gueye, Nicolas Pepe, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.