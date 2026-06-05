Cucurella y Grimaldo agravan los intereses cruzados de Atlético de Madrid y FC Barcelona

Los dos clubes españoles no son rivales directos sobre el terreno de juego sino que también en los despachos, y más concretamente en el mercado de fichajes, están pendiente de la situación de los laterales izquierdos españoles que han pedido salir y que tienen como prioridad volver a LaLiga

Atlético de Madrid y FC Barcelona están protagonizando una novela durante este mercado de fichajes debido a los interese cruzados que están teniendo. Las relaciones entre los dos clubes no están en su mejor momento debido al interés del Barça en Julián Álvarez lo cual no ha gustado al Atleti. A ello se le añaden que ambos quieren fichar a Bernardo Silva a lo que se suma ahora que los ambos equipos tienen en sus respectivas agendas a Marc Cucurella y a Alejandro Grimaldo.

Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo están abiertos a irse de Chelsea y Bayer Leverkusen respectivamente

Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo se han convertido en dos de los animadores del mercado de fichajes de verano después de que los dos futbolistas hayan mostrado su predisposición a abandonar el Chelsea y el Bayer Leverkusen respectivamente en los próximos hechos. Peticiones que no han pasado inadvertidas para Atlético de Madrid y FC Barcelona quienes a alguno de los dos quieren reclutar.

Marc Cucurella es, sin duda, el más caro ya que el Chelsea no lo va a vender por menos de 50 millones de euros ya que considera al catalán como uno de los mejores del mundo en la posición de lateral izquierdo. Tanto FC Barcelona como Atlético de Madrid siguen de cerca la situación Cucurella que tomará una decisión sobre su futuro después de que termine el Mundial 2026 que va a disputar con España.

Marc Cucurella ha mostrado sus ganas de volver a España en caso de que cambie de equipo durante este mismo verano.

Por otro lado, Alejandro Grimaldo emerge como una opción más barata u económica para Atlético de Madrid y FC Barcelona que tampoco le pierde la pista al lateral izquierdo. Según informa Matteo Moretto, el Bayer Leverkusen está abierto a dejar salir al español por unos 8 o 10 millones de euros. Una cantidad de dinero que los dos equipos de LaLiga pueden afrontar sin problemas.

Al igual que Marc Cucurella, Grimaldo también ha manifestado su preferencia de volver a España en caso de abandonar la Bundesliga.

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona buscan laterales izquierdos

La posición de lateral izquierdo está muy cotizada en el fútbol actual y tanto el Atlético de Madrid como el FC Barcelona quiere elevar el nivel en dicha demarcación.

En el Atlético de Madrid cuentan con Matteo Ruggeri, pero desean incorporar a un jugador mejor para darle mayores garantías a la plantilla que tiene a su disposición Diego Pablo Simeone.

Por otro lado, el FC Barcelona tiene muchas dudas actualmente en el lateral izquierdo debido al bajón de rendimiento que ha tenido Alejandro Balde en las últimas temporadas y también a que Gerard Martín ha sido reubicado en la demarcación de central. La dirección deportiva que lidera Deco ve con buenos el incorporar a Cucurella o a Grimaldo para elevar el nivel de una posición que ha sido una de las más débiles de la plantilla que ha tenido a su disposición el entrenador alemán Hansi Flick.