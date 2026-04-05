Míchel confirma el regreso de Bryan Gil y apunta las claves del partido contra el Villarreal

El entrenador del Girona, en la previa del encuentro ante los de Marcelino, detalló las novedades en la convocatoria y habló de su futuro en el club, ya que acaba contrato en junio y cuenta con el interés del Ajax

El Girona recibirá al Villarreal en Montilivi, en el regreso a LaLiga por parte de ambos conjuntos tras el parón de selecciones. Por ello, Míchel atendió a los medios de comunicación, en la previa del partido ante los de Marcelino, para explicar cómo se encuentra el equipo, las fortalezas del submarino amarillo y el objetivo de los 42 puntos en la clasificación del campeonato doméstico.

Además, el técnico madrileño habló de su futuro y de su posible renovación con el club catalán, con el que acaba contrato a final de temporada, sabiendo del interés del Ajax en su fichaje.

Míchel destaca las amenazas del Villarreal

Por un lado, Míchel confirmó las novedades en la convocatoria como el regreso de Stuani y Bryan Gil: "La buena noticia es que están todos disponibles menos los lesionados de larga duración como Van de Beek, Juan Carlos y Portu. Recuperamos a Stuani y Bryan Gil, jugadores que estaban casi para jugar y ya están disponibles. Todos están listos para el partido de mañana".

Por otro lado, Míchel destacó las amenazas del Villarreal: "Es un equipazo y Marcelino tiene un sistema de juego muy controlado. Todo el mundo sabe de sus transiciones. Su juego hacia delante es de lo mejor de LaLiga y tiene jugadores diferenciales para hacer las transiciones. Es tercero, aunque lejos de luchar por la posibilidad de hacer alguna cosa, pero muy peligrosos. Un equipazo. Hemos de demostrar que nuestra necesidad está por encima de la del Villarreal".

Míchel vuelve a hablar del objetivo de los 42 puntos en LaLiga

En este sentido, Míchel comentó sus sensaciones de cara a la permanencia en Primera División: "La veo a ocho puntos. Son los que hemos de lograr y debemos hacerlos lo más rápido posible. Mañana es un partido en el que están en juego tres puntos muy importantes. Además, en casa. Hemos de pensar que en casa tenemos una posibilidad de sumar tres puntos importantísimos".

"Hay diez equipos que deben pensar en la cifra de los 42 puntos. Será difícil y todo el mundo ha de entender que hemos de estar juntos, que sufriremos. Llevamos tiempo sufriendo y necesitamos ser capaces de estar juntos y fuertes".

Además, Míchel explicó el tipo de partido que espera mañana: "Si el partido es muy abierto nos irá mal para nosotros. Debemos controlarlo porque el Villarreal, en transición, es un equipazo. Y atrás es muy fuerte. Marcelino es capaz de hacer ver al jugador dónde ha de defender mejor y los espacios que ha de ocupar. Será difícil. Si quieres un partido abierto, ellos tienen las de ganar. Necesitamos controlar mucho el juego, tanto con pelota como sin ella".

Míchel habla muy claro sobre su futuro en el Girona

Por último, Míchel fue preguntado por su futuro en el Girona: "Para mí lo más importante es el presente. Estoy enamorado de Girona. Soy una persona de sentimientos, tengo mucha pasión por el fútbol. Pero necesito un entorno donde esté feliz. Y aquí soy feliz, siempre lo he sido. No puedo decir nada más. Solo que mi preocupación es el partido de mañana y el presente. Quiero lograr que el Girona siga en Primera".

Míchel también quiso apuntar que "también hay jugadores que acaban contrato y otros que piensan en dar pasos adelante en su carrera, pero yo siempre exijo el presente. Somos una familia ahora mismo. Este club me lo ha dado todo. Quique Cárcel y yo hemos hablado todas las semanas y él sabe qué pienso. Pienso en mañana, en ganar al Villarreal. Cuando esté el trabajo hecho ya hablaremos más. Pero estoy muy feliz aquí".