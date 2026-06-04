El Bayer Leverkusen hace oficial la llegada de Carles Martínez y rechaza la opción de Rayo Vallecano, Girona y Osasuna

El Bayer Leverkusen, que rechazó a Arbeloa, ha hecho oficial la llegada de Carles Martínez. Por ello, el exentrenador del Toulouse dice 'no' a los intereses y las propuestas que le llegaron de diferentes equipos de España como el Rayo Vallecano, Girona u Osasuna

El nombre de Carles Martínez está sobre la mesa en equipos de LaLiga EA Sports como son el Rayo Vallecano, Osasuna y Girona. Tras salir oficialmente del Toulouse, el técnico catalán ha sido un serio candidato para diferentes banquillos de Primera División, pero finalmente su futuro como entrenador va a seguir estando fuera de España.

En este sentido, otro de los clubes interesados en su fichaje es el Bayer Leverkusen, que viene de rechazar a Álvaro Arbeloa. El equipo alemán ha hecho oficial la llegada de Carles Martínez ,para sustituir a Kasper Hjulmand, que ha dejado a la plantilla en la sexta posición de la Bundesliga con 59 puntos, por lo que disputarán la UEFA Europa League la siguiente temporada. El ex del Toulouse, por ello, ha aceptado el reto alcanzando un acuerdo por su llegada.

Carles Martínez se inclina por el proyecto de un Bayer Leverkusen en Europa League

La decisión definitiva de Carlos Martínez habría sido la de asumir el reto del Bayer Leverkusen la próxima temporada. El técnico ya dejó claro que su futuro pasaba por dejar el Toulouse, con el que ha terminado en la décima plaza de la Ligue 1 con 44 puntos, sin aspiraciones a poder jugar en plaza europea. Diferente escenario con el conjunto alemán, que disputará la siguiente campaña la UEFA Europa League.

Precisamente el hecho de que el Bayer Leverkusen vaya a jugar competición europea ha podido ser la clave para que Carles Martínez haya dado el 'sí' al equipo alemán, "apalabrando" su llegada, como ha informado Matteo Moretto. El acuerdo cerrado es ya un hecho real para un entrenador que sigue dando saltos importantes en su carrera en los banquillos, tras pasar anteriormente por el Toulouse, Kuwait y Al Rayyan, además de las categorías inferiores del Barcelona.

Carles Martínez cierra la puerta: Rayo Vallecano, Osasuna y Girona se quedan sin su elegido

Por ello, Carles Martínez rechaza a equipos como el Rayo Vallecano, que lo tenía como una de las opciones. El club franjirrojo, tras la salida ya oficial de Iñigo Martínez y fichaje por el Villarreal, buscará nuevas oportunidades en el mercado de entrenadores, entre las que podrían sonar otros perfiles como el de Alessio Lisci o García Pimienta. De la misma manera, el técnico catalán dice 'no' también al interés de Osasuna y Girona.

El Girona incluso llegó a ofrecerle a Carles Martínez dos años de contrato y una mejora de sueldo con respecto al resto de propuestas que tenía sobre la mesa. Sin embargo, el hecho de que el club catalán dispute la siguiente temporada en Segunda División ha podido condicionar la decisión del entrenador español. Osasuna contaba también con su figura, tras despedir a Alessio Lisci al término de esta pasada temporada.

Carles Martínez toma el mando del Bayer Leverkusen de cara a la siguiente temporada

De esta manera, Carles Martínez se encontrará con jugadores de la talla de Loic Badé, Alejandro Grimaldo y Lucas Vázquez en la parcela defensiva. Otros como Aleix García que han sido claves esta temporada en el Bayer Leverkusen, llegando a disputar un total de 50 partidos entre todas las competiciones. En la delantera, el técnico catalán tendrá a su disposición a Patrik Schick, que ha sido la referencia en el once de Kasper Hjulmand.

Por otro lado, el único jugador que acaba contrato en junio es el portero Jonas Omlin, que llegó en enero cedido procedente del Borussia Mönchengladbach, por lo que apunta a volver a su anterior equipo tras no tener minutos en la segunda vuelta de la temporada en el Bayer Leverkusen, que descartó a Arbeloa. Sin embargo, Carles Martínez podría tomar decisiones importantes que implicarían salidas o incluso llegadas a la plantilla en este mercado de fichajes.