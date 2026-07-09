El Newcastle acelera por Manzambi, la gran sorpresa del Mundial, y ofrece 60 millones

El club inglés está cerca de cerrar el fichaje del centrocampista suizo, una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo 2026, tras convencer al SC Friburgo, atrayendo a la perla a la Premier League

Johan Manzambi está cerca de fichar por el Newcastle tras brillar con Suiza en el Mundial 2026IMAGO

Johan Manzambi está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Newcastle United. Según informa Florian Plettenberg, de Sky, el club inglés ha avanzado de forma decisiva en la operación con el SC Freiburg por el centrocampista suizo.

El acuerdo está casi cerrado por una cifra que rondaría los 60 millones de euros fijos más complementos. El futbolista ya conoce el proyecto de los Magpies y solo quedarían detalles finales del lado del jugador antes de la firma. La Premier League se haría así con uno de los grandes nuevos nombres del mercado estival.

Johan Manzambi, el gran objetivo del Newcastle

El Newcastle ha movido ficha con fuerza por Johan Manzambi. Después de varias semanas de seguimiento, contactos y conversaciones, el club inglés ha conseguido que el Freiburg acepte verbalmente su propuesta para traspasar a una de las grandes revelaciones del Mundial 2026.

La operación todavía no puede darse por oficial, pero el escenario ha cambiado por completo. Hace unos días, el Freiburg pedía hasta 60 millones de euros y no había acuerdo entre clubes. Ahora, la propuesta verbal del Newcastle habría sido aceptada y el movimiento entra en una fase mucho más avanzada.

Manzambi ha sido presentado al proyecto de St James’ Park durante las dos últimas semanas. Ese trabajo previo ha sido importante para convencer al futbolista, que tenía más pretendientes en Europa tras su explosión con Suiza. El Newcastle no solo ha puesto dinero: también ha acelerado para ganarse al jugador.

El Friburgo acepta una venta récord por su joya suiza

Para el Friburgo, la salida de Manzambi supondría una operación histórica. El club alemán lo incorporó a su cantera desde el Servette en enero de 2023 y lo fue llevando paso a paso hasta el primer equipo, donde su crecimiento se disparó.

La entidad alemana anunció en junio de 2025 una ampliación anticipada de contrato, señal clara de la confianza que tenía en el jugador. Entonces, el club destacó su evolución, su salto al primer equipo y sus primeras apariciones en la Bundesliga, incluida su irrupción goleadora ante el Borussia Mönchengladbach.

Ese contrato largo, hasta 2030, explica la fortaleza negociadora del conjunto alemán. No estaba obligado a vender y sabía que el Mundial había multiplicado el valor del futbolista. Por eso la cifra se ha disparado hasta un escenario de mercado muy superior al de una promesa habitual.

Manzambi explotó con Suiza en el Mundial 2026

El Mundial ha sido el gran acelerador de la operación. Manzambi llegó al torneo como un jugador emergente, pero se ha convertido en uno de los nombres propios de Suiza. La Bundesliga lo destacó como una de las estrellas mundialistas de su campeonato, con una influencia creciente pese a su juventud.

Su impacto no ha sido menor. Con apenas 20 años, el centrocampista acumula 3 goles y 2 asistencias en 4 partidos del Mundial 2026 con Suiza. Motivos por los que en Argentina se ha seguido su evolución con atención antes del cruce mundialista ante la Albiceleste, puesto que el jugador es duda por molestias en su rodilla izquierda.

Manzambi, un perfil ideal para reconstruir el centro del campo del Newcastle

El interés del Newcastle tiene una lógica deportiva clara. Manzambi puede actuar como centrocampista, mediapunta o incluso en zonas más adelantadas. No es un jugador encorsetado en una única posición, sino un perfil versátil, con energía, llegada y capacidad para aparecer entre líneas.

Esa versatilidad encaja con un Newcastle que está reconstruyendo su plantilla tras salidas importantes. La venta de Sandro Tonali al Tottenham ha dejado margen económico, pero también una necesidad evidente en la medular. Por otro lado, la posible salida de Bruno Guimarães al Arsenal dejaría espacio en la plantilla blanquinegra.

La Premier gana otra batalla por talento joven

Si la operación se completa, será otro golpe de la Premier League al mercado europeo. El Newcastle se adelanta a otros clubes y paga precio de estrella por un futbolista que hace apenas un año todavía estaba consolidándose en Alemania.

El riesgo existe. Manzambi tiene 20 años, una presión enorme por delante y un traspaso de 60 millones que cambiará de golpe la lectura de su carrera. Pero el Newcastle entiende que el talento diferencial se paga antes de que termine de explotar, no después.

El Friburgo, por su parte, cerraría una venta enorme y confirmaría su capacidad para formar, desarrollar y revalorizar futbolistas. Manzambi llegó como una promesa desde Suiza, creció en la Bundesliga, brilló en el Mundial y ahora está a un paso de la Premier.