El Manchester United pesca en el Chelsea por casi 60 millones

El conjunto de Old Trafford alcanza un acuerdo por Andrey Santos, centrocampista brasileño de 22 años, para reemplazar a Casemiro, arrebatando una joya al nuevo proyecto de Xabi Alonso

Andrey Santos está cerca de convertirse en nuevo jugador del Manchester United tras el acuerdo con el ChelseaIMAGO

El Manchester United ha dado un golpe importante en el mercado de fichajes. El club inglés ha alcanzado un acuerdo con el Chelsea para incorporar a Andrey Santos, centrocampista brasileño de 22 años y uno de los talentos más cotizados de la cantera reciente del fútbol sudamericano.

La operación, todavía pendiente del anuncio oficial de los clubes, se mueve en cifras muy elevadas y refuerza una zona clave para Michael Carrick. El United suma músculo, juventud y recorrido para una medular que necesitaba algo más que retoques tras la salida de Casemiro.

Andrey Santos cambia Chelsea por Manchester United

El fichaje de Andrey Santos supone uno de los movimientos más llamativos del verano en la Premier League. Según The Athletic, el Manchester United se ha lanzado a por el centrocampista brasileño después de que el Chelsea aceptara desprenderse de un futbolista que tenía contrato largo y margen de crecimiento.

La operación se sitúa en 48 millones de libras fijas más dos en variables, una cantidad que ronda los 58 millones de euros. Además, el Chelsea se guardaría un 10% de una futura venta, una fórmula que permite al club londinense ingresar ahora una cifra importante sin cerrar del todo la puerta a un beneficio posterior.

Santos firmaría por cinco temporadas, con opción a una campaña más. El movimiento encaja con la nueva hoja de ruta del United: fichar jugadores jóvenes, con experiencia en grandes ligas y con capacidad para crecer dentro de un proyecto que vuelve a mirar a la Champions League.

Michael Carrick encuentra un relevo natural para Casemiro

La llegada de Andrey Santos tiene una lectura deportiva evidente. El Manchester United necesitaba renovar su centro del campo y encontrar un perfil capaz de sostener la transición entre la etapa de Casemiro y un nuevo bloque más dinámico.

Santos no es un mediocentro puramente defensivo ni un interior ofensivo al uso. En el Chelsea lo definían como un futbolista de ida y vuelta, con capacidad para recuperar, llegar al área y dar continuidad a la jugada. Su perfil 'box-to-box' le permite adaptarse a distintos dibujos, algo especialmente útil para un técnico como Carrick, que busca una medular más flexible.

El brasileño también llega con experiencia acumulada en contextos diferentes. El Chelsea lo fichó procedente de Vasco da Gama en enero de 2023, pero su verdadera explosión llegó durante su cesión al Strasbourg, donde encontró minutos, confianza y una continuidad que no siempre tuvo en Londres.

El Chelsea vende caro a un talento que no terminó de asentarse

La operación también explica mucho del modelo Chelsea. El club londinense compró a Andrey Santos como apuesta de futuro, lo desarrolló mediante cesiones y ahora lo convierte en una venta de alto impacto económico. Desde Stamford Bridge, el traspaso tiene un gran sentido financiero.

El problema es la lectura deportiva. El centrocampista era uno de esos jugadores que todavía podía crecer dentro del Chelsea, pero la competencia en la medular con nombres como Moisés Caicedo, Enzo Fernández y otros perfiles jóvenes ha reducido su espacio en la plantilla. En ese contexto, el United ha visto una oportunidad.

El brasileño disputó la última temporada con el Chelsea, aunque sin consolidarse como titular indiscutible. Aun así, su cartel no se ha deteriorado. Su etapa en Francia, su edad, su físico y su condición de internacional con Brasil mantienen viva la sensación de que su techo sigue lejos.

El Manchester United acelera su reconstrucción en la Premier

El fichaje de Andrey Santos no llega aislado. El Manchester United está moviéndose con fuerza para reforzar el equipo de Michael Carrick, después de una temporada en la que el regreso a la Champions ha elevado la exigencia del proyecto.

La medular era una prioridad. Casemiro ha cerrado su etapa en Old Trafford, Manuel Ugarte arrastra problemas físicos y el club ya había explorado otras vías antes de cerrar el acuerdo por Santos. La negativa o dificultad de operaciones como Elliot Anderson o Mateus Fernandes terminó empujando al United hacia el brasileño.

Andrey Santos afronta su gran examen en Old Trafford

El salto no será menor. En el Chelsea, Santos convivió con la dificultad de encontrar sitio en una plantilla cargada de talento. En el Manchester United, la presión será distinta: Old Trafford exige rendimiento inmediato, especialmente cuando una operación se acerca a los 60 millones de euros.

La ventaja para el brasileño es que llega a un equipo con una necesidad real en su posición. Si Carrick logra darle continuidad, puede convertirse en uno de los grandes beneficiados del nuevo ciclo de los Diablos Rojos. Tiene despliegue, llegada, recorrido y una edad ideal para crecer dentro de una estructura estable.