Los cinco candidatos del Manchester United para acompañar a Benjamin Sesko en la delantera

Osimhen aparece como el gran objetivo de Old Trafford, aunque Lewandowski, Vlahovic, Kroupi y Mateta ganan peso como alternativas para el poroyecto de Carrick en la Premier League

El Manchester United prepara un nuevo movimiento para reforzar su ataque. La dirección deportiva de Old Trafford quiere incorporar otro delantero este verano para elevar la competencia interna y acompañar a Benjamin Sesko en una temporada de máxima exigencia con el regreso a la Champions League.

El club inglés maneja una lista de cinco nombres con perfiles muy distintos: Victor Osimhen, Robert Lewandowski, Dusan Vlahovic, Eli Junior Kroupi y Jean-Philippe Mateta, como sitúa CaughtOffside. La decisión marcará el tipo de ataque que quiere construir el United con Michael Carrick.

Manchester United busca un socio para Benjamin Sesko

El Manchester United no quiere que todo el peso del gol recaiga sobre Benjamin Sesko. El delantero esloveno continúa siendo una apuesta central del proyecto, pero el club entiende que necesita más recursos, más competencia y una segunda referencia capaz de cambiar partidos.

La idea no es fichar cualquier nueve, sino encontrar un perfil que complemente a Sesko sin frenar su crecimiento. Ahí está el equilibrio de la operación: un delantero con impacto inmediato, pero que no convierta al esloveno en una pieza secundaria. Los Diablos Rojos se preparan para un verano lleno de movimientos, y quieren empezar por el ataque.

Osimhen encabeza la lista del Manchester United

Según informa CaughtOffside, Victor Osimhen aparece en lo más alto de la lista del Manchester United. El delantero nigeriano es el nombre más potente de la nómina y también el más difícil por coste, competencia y condiciones de salida.

Osimhen ofrece lo que casi todos los grandes buscan: potencia, gol, juego al espacio, agresividad en el área y experiencia en contextos de máxima presión. Para el United sería un fichaje de impacto inmediato y una señal fuerte al mercado.

El problema es el precio. El Galatasaray no tiene intención de facilitar una operación a la baja y el Manchester United no quiere entrar en una cifra que rompa su planificación. Osimhen gusta mucho, pero su coste obliga al club a tener alternativas muy trabajadas.

Lewandowski aparece como solución de experiencia en Old Trafford

La opción más llamativa es Robert Lewandowski. El delantero polaco, ya fuera del FC Barcelona, podría aterrizar sin necesidad de pagar traspaso y ofrecer algo que el Manchester United no siempre ha tenido en los últimos años: jerarquía inmediata en el área.

A sus 37 años, Lewandowski no representa una apuesta de futuro, pero sí una solución de rendimiento y liderazgo. Su llegada tendría sentido si el United busca un delantero capaz de enseñar, competir y liberar presión sobre Sesko durante una temporada clave.

El riesgo está en la exigencia física de la Premier League. Lewandowski sigue teniendo gol, lectura y oficio, pero Old Trafford tendría que medir muy bien su papel: complemento de lujo, no pieza sobre la que construir todo el ataque.

Vlahovic abre otra vía a coste cero para el United

Dusan Vlahovic aparece como otra alternativa sin coste de traspaso, una circunstancia que lo convierte en un nombre muy atractivo para cualquier grande europeo. El delantero serbio termina contrato con la Juventus y puede elegir destino este verano.

A diferencia de Lewandowski, Vlahovic combina experiencia con edad competitiva. Tiene 26 años, margen para relanzar su carrera y características que encajan con una Premier de ritmo alto: presencia física, golpeo y capacidad para vivir cerca del área.

El United tendría que valorar si su perfil puede convivir con Sesko. Ambos son delanteros de referencia, más cómodos cerca del carril central que en movimientos exteriores. La operación sería atractiva económicamente, pero exigiría una idea táctica muy clara.

Kroupi y Mateta representan dos caminos franceses distintos

La lista también incluye a Eli Junior Kroupi y Jean-Philippe Mateta, dos opciones francesas con lecturas muy diferentes. Kroupi, del Bournemouth, es el nombre de futuro. Tiene 19 años, talento y margen, pero no sería una operación barata.

Su fichaje apuntaría a una construcción a largo plazo. El problema es que el Manchester United busca rendimiento inmediato y Kroupi todavía necesitaría proceso, minutos y adaptación. Es una apuesta interesante, aunque quizá menos urgente.

Mateta, en cambio, ofrece una respuesta más directa. El delantero del Crystal Palace conoce la Premier League, tiene 28 años y podría aportar impacto físico, juego de área y experiencia en el campeonato sin necesitar una adaptación tan larga.

El Manchester United debe elegir entre presente, precio y proyecto

La lista explica el dilema de Old Trafford: Osimhen es el golpe de mercado; Lewandowski es la experiencia; Vlahovic, la oportunidad de coste cero con edad todavía alta para competir; Kroupi, la inversión de futuro; Mateta, la solución Premier más práctica.

No todos encajan igual junto a Sesko. Algunos obligarían a cambiar jerarquías, otros aceptarían un papel más flexible y otros elevarían la competencia sin alterar demasiado el plan inicial.

Old Trafford busca un delantero que pueda definir su verano

El nuevo delantero puede marcar buena parte del mercado del Manchester United. Si el club decide ir a por Osimhen, enviará un mensaje de ambición, pero también asumirá una operación de coste altísimo.

Si apuesta por Lewandowski o Vlahovic, ganará margen económico para reforzar otras posiciones. Si elige a Kroupi o Mateta, estará priorizando planificación, adaptación a la Premier o potencial de crecimiento.

El objetivo final es el mismo: que Sesko no camine solo. El Manchester United necesita más gol, más variantes y más competencia real. La lista ya está encima de la mesa. Ahora falta decidir qué tipo de delantero necesita de verdad Old Trafford en su regreso a la Champions League.