Dusan Vlahovic se convierte en una oportunidad de mercado para los grandes de Europa

El delantero serbio acaba contrato con la Juventus, tiene un valor de mercado de 35 millones y aparece en el radar de clubes como Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, FC Barcelona o AC Milan

Dusan Vlahovic puede convertirse en una de las grandes oportunidades del mercado de verano. El delantero serbio, de 26 años, termina contrato con la Juventus el 30 de junio y, tras no renovar, podrá firmar como agente libre por cualquier equipo.

Su situación cambia por completo el escenario. Un atacante que llegó a Turín por una operación millonaria, con un valor de mercado actual de 35 millones de euros, puede salir sin coste de traspaso. Eso sí, su salario será el gran obstáculo para los equipos interesados.

Vlahovic, un nueve de alto nivel sin coste de traspaso

El mercado de delanteros no ofrece demasiadas oportunidades como esta. Vlahovic no es una promesa ni un futbolista por descubrir. Es un delantero centro internacional con Serbia, zurdo, de 1,90 metros, todavía en edad competitiva y con experiencia en la Serie A, Champions League y grandes escenarios.

La Juventus intentó durante meses encontrar una solución para su futuro, pero el problema económico pesó demasiado. El serbio es uno de los jugadores mejor pagados del campeonato italiano y cualquier renovación pasaba por una rebaja salarial importante.

El acuerdo no llegó, dándole la oportunidad a otros clubes. Fichar a Vlahovic sin pagar traspaso permite destinar más margen a prima de fichaje y salario, pero también exige asumir un contrato importante para un futbolista que busca relanzar su carrera.

Un goleador con cifras importantes, pese a una etapa irregular

La etapa de Vlahovic en la Juventus no ha sido lineal. Llegó desde la Fiorentina en enero de 2022 como uno de los delanteros más prometedores de Europa, en una operación que rondó los 75 millones de euros. Desde entonces ha tenido momentos de gran nivel, pero también lesiones y falta de continuidad.

Aun así, sus números globales siguen siendo relevantes. Con la Juventus ha firmado 68 goles en 165 partidos oficiales, cifras que explican por qué sigue teniendo cartel pese a no haber terminado de convertirse en el líder absoluto del proyecto turinés.

En esta última temporada, su rendimiento fue más discreto. Terminó con siete goles en Serie A, en un curso marcado por la irregularidad de una Juventus que acabó sexta en liga.

Atlético, Bayern, Barcelona y Milan miran a Dusan Vlahovic

El nombre de Vlahovic ya ha sido vinculado con varios clubes importantes de Europa. El Atlético de Madrid aparece como uno de los destinos más lógicos por contexto. El conjunto rojiblanco afronta un verano de cambios en ataque y necesita gol, presencia física y competencia real para una delantera que puede sufrir movimientos.

También se ha relacionado al serbio con el Bayern Múnich, que siempre vigila delanteros de primer nivel para reforzar su estructura ofensiva. En Alemania, Vlahovic encajaría como nueve de área, dominante en el juego directo y con capacidad para atacar centros laterales.

El Barcelona es otro de los clubes que ha aparecido en las quinielas, aunque su situación económica obliga a ser cautos. Si busca un delantero de nivel sin pagar traspaso, Vlahovic puede ser una opción atractiva, siempre que el salario no se dispare.

El Milan también podría tener sentido. Conoce bien la Serie A, necesita reforzar su ataque y podría ofrecerle un escenario de revancha dentro del propio fútbol italiano. Para Vlahovic, seguir en Italia permitiría reducir el tiempo de adaptación y recuperar protagonismo en una liga que domina.

Dusan Vlahovic, una opción de mercado a coste cero

En un mercado donde cualquier delantero con cifras aceptables puede costar 40, 50 o 60 millones, Vlahovic aparece como una anomalía. Su valor de mercado es de 35 millones, pero su fichaje no exige pagar traspaso.

Para Atlético, Bayern, Barcelona, Milan o cualquier otro club necesitado de gol, la oportunidad está clara. Vlahovic es un delantero de 26 años, internacional, con experiencia y margen para recuperar su mejor versión. Veremos hasta que punto está dispuesto a amoldar su salario.