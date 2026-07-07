Paso firme del Newcastle para firmar a Manzambi en este mercado

El internacional con Suiza, baja inesperada para el partido de hoy ante Colombia, está siendo una de las irrupciones de este Mundial, lo que provoca que equipos como el Newcastle llamen a su puerta para firmar su fichaje en este mercado

Manzambi está siendo una de las sensaciones del Mundial 2026. El jugador internacional con Suiza ha firmado tres goles y dos asistencias que le dejan como una de las irrupciones de este torneo en Estados Unidos, México y Canadá. De esta manera, hay equipos de la Premier League que ya han llamado a su puerta para intentar su fichaje, como ha sido el Newcastle. El mediapunta cuenta con un contrato hasta 2028 en el Friburgo.

La Premier League está apostando fuerte por la figura de Johan Manzambi. Gran parte de culpa de que Suiza esté en los octavos de final del Mundial 2026 es por el futbolista del Friburgo, que no podrá jugar el partido de hoy ante Colombia, una nueva prueba de fuego para el combinado de Murat Yakın. Por ello, todo parece indicar que el futuro del mediapunta se decidirá una vez acabada su participación en este torneo.

Manzambi explota en el Mundial: de suplente a líder decisivo con goles y asistencias

Manzambi empezó el Mundial siendo suplente. Murat Yakin le dejó en el banquillo en el estreno ante Catar, que acabó en empate a cero. Tras ello, la decisión fue la misma en la segunda jornada, frente a Bosnia-Herzegovina, pero la entrada del jugador del Friburgo cambió el partido, con dos goles en 15 minutos que fueron determinantes en el resultado final. El mediapunta se ganó su primera titular en el choque contra Suiza.

En este sentido, Manzambi volvió a responder con un gol y una asistencia en el 2-1, para cerrar la fase de grupos con dos victorias. El momento del jugador de 20 años le 'obligaba' a Murat Yakin a dejarlo en el once inicial en el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial, dónde firmó una nueva asistencia, en este caso, a Embolo para abrir el marcador ante Argelia. De esta manera, su impacto está siendo total en este torneo.

Manzambi entra en la puja europea con un valor disparado

Los diferentes equipos de Europa empiezan a controlar los tiempos para adelantarse en la puja por el fichaje de Manzambi, ya que su irrupción suena en los despachos de clubes de la Premier League, principalmente. Además, su valor de mercado se ha disparado en las últimas semanas, alcanzando los 50 millones de euros. En este sentido, el Newcastle es el principal candidato a hacerse con los servicios del joven futbolista de 20 años.

El equipo inglés ha abierto conversaciones con el Friburgo e intesificando las negociaciones para cerrar el acuerdo por el fichaje de Manzambi, como ha informado The Athletic. El internacional con Suiza es un objetivo real y desde Inglaterra son conscientes de su potencial. El jugador, tras pasar por el Friburgo y sus diferentes categorías inferiores, podría aceptar un cambio hacia una liga como la Premier League, con mejor escaparate.

Serio contratiempo de Manzambi antes del partido contra Colombia

Por el momento, Manzambi, una de las revelaciones del Mundial, se recupera de un serio contratiempo que ha sufrido en las últimas horas en la rodilla, lo que le va a dejar fuera definitivamente del importante choque de esta noche contra Colombia. Sky Sports ha reflejado que el incidente tuvo lugar en el último entrenamiento dirigido por Murat Yakin, aunque no necesitará intervención quirúrguica. Por ello, no parecería grave.

Sin embargo, el momento de forma de Manzambi era de lo mejor de Suiza, sobre todo en la victoria ante Bosnia. Murat Yakin, de esta manera, deberá recomponer su once inicial en busca de una solución de urgencia, como puede ser la de Ndoye, que viene de ver puerta frente a Argelia, o bien apostar por la figura de Aebischer, que ha sido suplente en los dos últimos partidos del Mundial.