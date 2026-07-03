Johan Manzambi, revelación del Mundial, dispara su valor y atrae a la Premier League

El centrocampista del Friburgo, de 20 años, suma 3 goles, 2 asistencias y una valoración de 50 millones mientras Suiza sueña en grande en la Copa del Mundo 2026, convirtiéndolo en el sustituto del Newcastle para Anthony Gordon

Johan Manzambi está siendo una de las grandes revelaciones de Suiza en el Mundial 2026IMAGO

Johan Manzambi se ha convertido en uno de los nombres propios del Mundial 2026. El futbolista de Suiza y del Friburgo ha pasado de promesa de la Bundesliga a pieza decisiva para Murat Yakin en una selección que ya mira a octavos de final.

Su irrupción tiene todos los ingredientes de una gran historia de mercado: 20 años, contrato largo, impacto inmediato, valor disparado y clubes de la Premier League pendientes de un jugador que ha cambiado el techo competitivo de Suiza.

Quién es Johan Manzambi, el talento suizo del SC Freiburg

Johan Manzambi nació en Ginebra el 14 de octubre de 2005 y juega actualmente en el SC Friburgo de la Bundesliga. Mide 1,82 metros, es diestro y su posición natural es la de centrocampista, aunque su Mundial ha confirmado una virtud que le hace todavía más atractivo: puede moverse como interior, mediapunta, segundo delantero e incluso caer a banda.

Sus raíces también explican parte de su historia. Manzambi nació en Suiza, pero sus padres proceden de Angola y de la República Democrática del Congo. Ese cruce de orígenes se ha convertido en una de las imágenes simbólicas de la nueva Suiza, una selección cada vez más diversa, física y agresiva en campo contrario.

El dato importante no es solo su edad. Es la velocidad con la que ha llegado hasta aquí. Hace poco más de dos años estaba todavía en etapa formativa. Ahora es uno de los futbolistas con más impacto ofensivo del Mundial y uno de los perfiles jóvenes más vigilados del mercado europeo.

Del Servette a Freiburg: una carrera cocinada sin atajos

Manzambi se formó en la cantera del Servette, uno de los clubes históricos del fútbol suizo, antes de dar el salto a Alemania. En enero de 2023 llegó a la academia del SC Friburgo, un destino muy reconocible para talentos que necesitan estructura, paciencia y minutos reales antes de ser empujados demasiado pronto al escaparate.

Fue promocionado a la plantilla del primer equipo antes de la temporada 2024/25, debutó en la Bundesliga en una victoria por 3-0 ante el Heidenheim y marcó su primer gol de liga en abril de 2025, en el minuto 90 de un triunfo contra el Borussia Mönchengladbach.

Aquella primera temporada ya dejó señales claras: 11 partidos de Bundesliga, dos goles y dos asistencias. No eran números de estrella, pero sí de futbolista diferente. El Friburgo se movió rápido y anunció una ampliación de contrato en junio de 2025 hasta 2030, haciendo prever qué cualquier operación será cara.

Manzambi cambia el Mundial de Suiza con goles y asistencias

El Mundial ha acelerado todo. Manzambi suma ya tres goles y dos asistencias en cuatro partidos, una producción enorme para un futbolista de 20 años que no llegó al torneo como la gran figura de Suiza. Su explosión no ha sido decorativa. Ha tenido impacto directo en los resultados.

Su actuación ante Argelia terminó de confirmar el salto. En Vancouver, Suiza ganó 2-0 y rompió una barrera histórica en eliminatorias mundialistas. Manzambi fabricó el primer gol con una acción individual por la izquierda, ganó línea de fondo y sirvió el balón para que Breel Embolo abriera el marcador. Dan Ndoye cerró después el partido nada más arrancar la segunda parte.

Manzambi fue vital en una victoria que dio a Suiza su primer triunfo en un cruce mundialista en 88 años. No es un dato menor: el equipo helvético llevaba décadas chocando contra el techo de las eliminatorias. Con el centrocampista, el equipo de Murat Yakin parece haber encontrado algo que no siempre tuvo: desequilibrio joven, llegada y descaro.

Antes ya había avisado ante Bosnia y Herzegovina. Salió desde el banquillo y marcó dos goles en una noche de sueño cumplido. Desde entonces, su nombre dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los grandes reclamos del torneo.

El Newcastle aparece en escena y el precio de Manzambi se dispara

El mercado ya se mueve alrededor de Manzambi. El periodista Ben Jacobs, apunta que el Newcastle mantiene negociaciones avanzadas por el futbolista del Friburgo y ve la operación con optimismo. La Premier League aparece como destino natural para un jugador de su potencia, ritmo y despliegue.

El contexto ayuda a entender el interés inglés. El Newcastle necesita un jugador diferencial tras la salida de Anthony Gordon al FC Barcelona. Manzambi, por edad y rendimiento, encaja en ese tipo de apuesta. No sería un fichaje barato, pero sí una inversión con margen de revalorización.

Transfermarkt tasa actualmente al suizo en 50 millones de euros. Esa cifra puede funcionar como referencia, aunque el Mundial suele alterar cualquier cálculo. El Friburgo tiene contrato largo, no necesita vender a la baja y sabe que cada partido de Suiza aumenta la exposición del jugador.

Suiza ya no mira igual el Mundial con Manzambi

El Mundial de Suiza ha cambiado de dimensión. La selección de Murat Yakin mantiene su base reconocible, con Kobel, Akanji, Xhaka, Embolo o Ndoye, pero Manzambi le ha añadido una chispa que eleva el techo del equipo. Suiza ha encontrado un jugador capaz de romper partidos cerrados.

Su edad también alimenta la historia. Con 20 años, está viviendo su primer gran torneo como si llevara años instalado en ese escenario. No se esconde, no parece intimidado y entiende cada aparición como una oportunidad para acelerar su carrera.

El próximo partido, contra el ganador del Colombia - Ghana dirá hasta dónde llega Suiza, pero la lectura individual ya está hecha. Johan Manzambi ha entrado en el Mundial como talento de Bundesliga y puede salir como fichaje de Premier League. El Friburgo lo sabe, el Newcastle lo vigila y Suiza disfruta de un futbolista que ha llegado antes de lo previsto.