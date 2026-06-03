El Bayer Leverkusen descarta a Álvaro Arbeloa tras su ofrecimiento como entrenador

El técnico salmantino ha querido dirigir al club alemán tras salir del Real Madrid, pero Rolfes y Fernando Carro prefieren otros perfiles más experimentados para sustituir Kasper Hjulmand en la Bundesliga

Álvaro Arbeloa no será el próximo entrenador del Bayer Leverkusen. Según ha informado el diario alemán Bild, el técnico salmantino se ofreció al conjunto de la Bundesliga durante el proceso de búsqueda de un sustituto para Kasper Hjulmand, pero la candidatura ha sido descartada.

El club alemán valora su trabajo en la cantera del Real Madrid, especialmente durante su etapa en el Juvenil A, pero considera que todavía no tiene la experiencia suficiente para asumir un proyecto de máxima exigencia. La búsqueda en Leverkusen continúa abierta.

Arbeloa se ofreció al Bayer Leverkusen tras salir del Real Madrid

El nombre de Álvaro Arbeloa apareció sobre la mesa del Bayer Leverkusen en plena reconstrucción del banquillo. El club alemán busca entrenador para la temporada 2026/27 y, según Bild, el entorno del técnico español trasladó su disponibilidad a la entidad germana.

La intención de Arbeloa sería iniciar una nueva etapa profesional fuera de España tras poner fin a su vinculación con el Real Madrid. Después de muchos años ligado al club blanco como jugador y entrenador de cantera, el salmantino busca dar el siguiente paso en su carrera en los banquillos.

Su perfil no era desconocido para el Leverkusen. En Alemania habían seguido su trabajo con el Juvenil A del Real Madrid entre 2022 y 2025, una etapa en la que consolidó una imagen de técnico competitivo, intenso y con capacidad para trabajar con talento joven.

Rolfes y Fernando Carro no a Arbeloa preparado para el reto

La decisión del Bayer Leverkusen no responde a una falta de consideración hacia Arbeloa, sino a una cuestión de madurez competitiva. La dirección deportiva, encabezada por Simon Rolfes, y la estructura ejecutiva liderada por Fernando Carro, entienden que el banquillo requiere un perfil con más recorrido en la élite.

El Leverkusen no busca solo un entrenador prometedor. Busca un técnico capaz de devolver al equipo a la pelea por los puestos más altos de la Bundesliga, competir en Europa y gestionar una plantilla acostumbrada a proyectos ambiciosos desde la etapa de Xabi Alonso.

Arbeloa tiene proyección, pero su experiencia en banquillos profesionales todavía es limitada. Ese ha sido el principal freno. El club alemán considera prematuro entregarle una responsabilidad tan grande en un momento en el que necesita certezas, no apuestas de riesgo.

El Leverkusen sigue atrapado en una búsqueda complicada

El descarte de Arbeloa llega en un contexto especialmente enredado para el Bayer Leverkusen. El club ha visto cómo varias opciones se han ido complicando en las últimas semanas. Nombres como Andoni Iraola, Oliver Glasner, Míchel o Filipe Luis han aparecido vinculados al banquillo, pero ninguno ha terminado de concretarse.

La salida de Kasper Hjulmand obliga al Leverkusen a acertar. El proyecto viene de una temporada irregular y necesita recuperar identidad y competitividad. Después del éxito construido con Xabi Alonso, el listón quedó muy alto y cualquier elección será medida con lupa.

El club busca un entrenador que pueda reconstruir sin romper del todo la idea que llevó al equipo a competir entre los mejores de Alemania con Xabi Alonso. De ahí que la dirección no quiera precipitarse con un entrenador con poca experiencia.

Arbeloa busca su primera gran oportunidad fuera del Real Madrid

Para Álvaro Arbeloa, el episodio deja una conclusión evidente: su nombre empieza a moverse en el mercado internacional, pero todavía debe encontrar el proyecto adecuado. Su salida del Real Madrid abre una nueva fase en su carrera y el técnico parece dispuesto a explorar opciones fuera de España.

Su perfil puede resultar atractivo para clubes que busquen un entrenador joven, con autoridad, metodología de cantera y pasado competitivo de élite. Como jugador, Arbeloa conoce vestuarios de máxima presión. Como técnico, aún necesita demostrarlo en el fútbol profesional.

Esa transición no siempre es sencilla. El salto desde categorías inferiores a un banquillo de alto nivel exige gestión de egos, resultados inmediatos y capacidad para convivir con la presión diaria. El Leverkusen ha considerado que ese salto era demasiado grande en este momento.

El Bayer Leverkusen no quiere repetir errores en el banquillo

El Leverkusen sabe que la próxima decisión marcará buena parte de su futuro inmediato. Después de una temporada con dudas, el club necesita estabilidad. No se trata solo de elegir un nombre atractivo, sino de encontrar un entrenador capaz de sostener un proyecto exigente.

Por eso la entidad ha descartado una apuesta tan prematura como la de Arbeloa. La Bundesliga exige adaptación rápida y el Leverkusen no está en una fase de experimento, sino de reconstrucción competitiva. El salmantino seguirá esperando una oportunidad, mientras que el club alemán mantiene abierta la búsqueda de su nuevo entrenador.