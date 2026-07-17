El Bayern responde ante el posible fichaje de Olise por el Real Madrid

El club bávaro prepara una renovación para convertir al francés en uno de sus mejor pagados bajo las órdenes de Vincent Kompany, mientras chocan las versiones sobre su deseo de jugar en el Santiago Bernabéu con las fuentes internas en Alemania

Dos relatos completamente opuestos rodean el futuro de Michael Olise. Desde Francia colocan al extremo decidido a jugar en el Real Madrid; en Alemania aseguran que ni el futbolista ha pedido salir ni el Bayern de Múnich contempla negociar su traspaso este verano.

El ruido alcanza directamente al club blanco. Florentino Pérez prometió durante la campaña electoral una oferta superior a 150 millones de euros por una estrella, pero el club bávaro pretende convertir a Olise en una de las grandes caras de su próximo proyecto.

El Bayern reúne a su cúpula y cierra la puerta por Michael Olise

La postura interna del Bayern es de absoluta tranquilidad. Florian Plettenberg asegura que la dirección ha analizado el escenario y mantiene una conclusión firme: Olise no está en venta y forma parte al cien por cien de la planificación para la temporada 2026/27.

El conjunto alemán prepara, además, una propuesta de renovación que mejoraría notablemente las condiciones del internacional francés y lo situaría entre los jugadores mejor pagados de la plantilla. El objetivo no responde solo al interés madridista, sino a la voluntad de premiar su crecimiento y consolidarlo como uno de los pilares del equipo de Vincent Kompany.

Olise ya dispone de una posición contractual fuerte. Tiene 24 años y su vínculo actual se extiende hasta junio de 2029, sin necesidad inmediata de negociar una venta. El Bayern entiende que todavía está entrando en su mejor etapa y quiere afrontar la próxima temporada con él como una de sus principales armas ofensivas.

La otra cara de la moneda: Olise quiere jugar en el Real Madrid

La lectura francesa es radicalmente diferente. L’Équipe sostiene que Olise lleva semanas expresando en privado su deseo de fichar por el Real Madrid y que ha pedido información sobre el funcionamiento interno del club a compañeros de selección como Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni.

El extremo consideraría que, después de dos temporadas en Alemania, ha llegado el momento de dar otro salto en su carrera. El conjunto blanco aparece como su destino preferido y no tendría especial interés, a corto plazo, en regresar a la Premier League pese a haberse formado en Inglaterra.

El problema es que ninguna de las dos versiones ha sido respaldada públicamente por el protagonista. Olise no ha anunciado que quiera marcharse ni ha confirmado que pretenda renovar. Hasta que hable con el Bayern después del torneo, el mercado se mueve entre mensajes incompatibles procedentes de su entorno.

El comunicado sobre Olise dejó una puerta que sí cerró con Enzo Fernández

El Real Madrid intervino el pasado 20 de junio para negar cualquier contacto directo o indirecto con Olise, sus representantes o personas cercanas. También subrayó su excelente relación institucional con el Bayern y aseguró que cualquier interés futuro sería tratado primero entre los clubes.

El matiz aparece al comparar ese texto con el difundido días después sobre Enzo Fernández. En aquel caso, el Madrid no se limitó a negar gestiones: añadió expresamente que no tenía intención alguna de acometer su contratación. Esa frase no apareció en el comunicado dedicado al atacante francés.

La diferencia no demuestra que exista una operación en marcha, pero tampoco permite interpretar el primer desmentido como un descarte definitivo. El Madrid aseguró que no había hablado con Olise; no afirmó que el jugador estuviera fuera de sus planes para el futuro.

La promesa de 150 millones de Florentino choca con un jugador “sin precio”

Durante la campaña electoral, Florentino Pérez anunció que presentaría una oferta de al menos 150 millones de euros por un futbolista de un club de Champions. El presidente aseguró que sería la mayor cantidad pagada por el Real Madrid en un traspaso, aunque entonces negó que el elegido fuera Olise.

Desde aquel momento, el francés ha continuado apareciendo como uno de los pocos nombres capaces de encajar en la categoría de fichaje galáctico. Su juventud, desequilibrio, condición de zurdo y conexión con Mbappé explican el interés atribuido a Florentino.

El Bayern, sin embargo, ha endurecido su discurso. Desde la dirección bávara han repetido que no aceptarían ni siquiera una propuesta de 200 millones y que Olise debe permanecer, como mínimo, una temporada más. La intención es discutir cualquier posible cambio de escenario en mercados posteriores, no durante este verano.

La buena relación entre las entidades reduce el riesgo de un movimiento a espaldas del Bayern, pero también obliga al Real Madrid a enfrentarse directamente a una negativa firme. Para abrir una negociación no bastaría con el dinero: Olise tendría que comunicar personalmente que desea salir y sostener esa posición ante un club decidido a renovarlo.