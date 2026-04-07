El Real Oviedo deja encarrilado otro fichaje para la próxima temporada

El Real Oviedo ya trabaja en el mercado de verano pese a estar inmerso en la lucha por la permanencia en LaLiga. Por ello, el club azulón tiene muy avanzado el fichaje de Jacobo González, que llegaría libre tras finalizar contrato con el Córdoba CF, equipo de Segunda división

El Real Oviedo vive semanas decisivas por la permanencia en LaLiga, pero eso no ha frenado a su dirección deportiva, que ya empieza a mover ficha con vistas a la próxima temporada. Con acuerdos ya cerrados como el de Youness Lachhab, ahora uno de los nombres que aparece en la planificación es el de Jacobo González, jugador del Córdoba.

Un fichaje encarrilado desde hace meses

El interés del Oviedo por el extremo no es nuevo. El club ya intentó incorporarlo en el mercado de invierno, pero el conjunto andaluz cerró cualquier posibilidad de salida en plena pelea por sus objetivos de ascenso en LaLiga Hypermotion.

Ahora, la situación ha cambiado por completo. El futbolista termina contrato en verano y todo apunta a que su destino estará en el Carlos Tartiere.

Según se ha desvelado en ‘La Tertulia de Azul Carbayón’ de La Voz de Asturias, el acuerdo está prácticamente cerrado y su llegada se da por hecha dentro del entorno del club.

Una oportunidad de mercado

La operación encaja perfectamente en la política del Oviedo: incorporar talento sin coste de traspaso. Jacobo González llegaría libre, lo que convierte su fichaje en una oportunidad muy atractiva.

El extremo ha sido una pieza importante en el Córdoba, donde suma 7 goles y 1 asistencia en 33 encuentros, lo que explica la negativa del club andaluz a dejarle salir en enero. Sin embargo, con su contrato llegando a su fin, el escenario ha cambiado completamente.

Planificación paralela a la lucha por la permanencia

Mientras tanto, el Oviedo sigue centrado en el presente. La victoria ante el Sevilla ha reactivado la ilusión en la lucha por la salvación, aunque el margen sigue siendo ajustado.

El equipo, dirigido por Guillermo Almada, continúa preparando el próximo compromiso de Liga ante el Celta en Balaídos, con la mirada puesta en seguir sumando puntos clave en este tramo final.

Buenas noticias desde la enfermería

En el último entrenamiento, el cuerpo técnico ha recibido noticias positivas. Jugadores como Lucas Ahijado, David Carmo y Ovie Ejaria se han reincorporado al grupo, lo que amplía las opciones de Almada para las próximas jornadas.

Por el contrario, Luka Ilic, Leander Dendoncker y Álex Forés siguen al margen y continúan trabajando en su recuperación.

Un verano que ya empieza a moverse

El posible fichaje de Jacobo González es solo el primer paso de una planificación que ya está en marcha. El Oviedo quiere anticiparse al mercado y aprovechar oportunidades antes de que aumente la competencia, más aún cuando todavía no se sabe la categoría donde participarán.

De momento, el conjunto ovetense se centra en el objetivo inmediato: la permanencia. Aun así, el futuro ya ha comenzado a construirse en el Carlos Tartiere, donde el Oviedo ya ha cerrado dos incorporaciones.