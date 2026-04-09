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Rayo Vallecano - AEK de Atenas: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de la Conference League

Griegos y rayistas se medirán este jueves a partir de las 18:45 en en el Estadio de Vallecas en la ida de los cuartos de final de la Conference League

Rayo Vallecano - AEK de Atenas: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de la Conference League

El Rayo Vallecano busca un resultado positivo en la ida de cuartos de la Conference LeagueImago

Juande PérezJuande Pérez 2 min lecturaSin comentarios

El Rayo Vallecano de Íñigo Pérez quiere seguir haciendo historia en Europa, más concretamente en la Conference League y para ello deberá superar en la eliminatoria que arrancará este jueves, al AEK de Atenas del serbio Marko Nokolilc. El Rayo Vallecano no lo tendrá sencillo ante uno de los equipos más potentes de Grecia aunque su tropiezo (sin consecuencias) en la vuelta de octavos ante el Celje con un 0-2 en casa hace pensar que el cuadro griego es vulnerable frente a un equipo como el Rayo Vallecano.

Horario y dónde ver en tv el Rayo Vallecano - AEK de Atenas

El encuentro entre Rayo Vallecano y AEK de Atenas dará comienzo este jueves a partir de las 18:45 en el Estadio de Vallecas. El encuentro podrá seguirse en tv a través del canal Movistar+ Liga de Campeones, encargado de ofrecer toda la Conference League del conjunto dirigido por Iñigo Pérez. Además en ESTADIO Deportivo, una vez que concluya el encuentro entre españoles y griegos, podrá leer la crónica del choque que se dispute en el Estadio de Vallecas a partir de las 18:45.

Alineación posible del Rayo Vallecano hoy en la Conference League

El Rayo Vallecano, con la confianza por las nubes después del último triunfo en Liga ante el Elche y habiéndole una dura batalla al Barcelona en el Spotify Camp Nou antes del parón de selecciones, llega al duelo ante el AEK dispuesto a sacar un resultado positivo.

Alineación posible del Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Chavarría, Luiz Felipe; Isi Palazón, Unai López, Óscar Valentín; Álvaro García, Alemão, Jorge De Frutos.

Alineación posible del AEK de Atenas hoy en la Conference League

El AEK de Atenas llega como líder de la Superliga de Grecia y con ganas de seguir avanzando en la Conference League siempre y cuando se lo permita el Rayo Vallecano.

Alineación posible del AEK de Atenas: Strakosha; Penrice, Relvas, Moukoudi, Rota; Marín, Pineda; Pereyra, Koita; Jovic, Varga.

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