Rayo 3-0 AEK Atenas: fiesta total en Vallecas con un Rayo que pone pie y medio en las semifinales de Conference

La ida de cuartos de final de la Conference League deja un gran recuerdo en el Estadio de Vallecas. El Rayo Vallecano superó con soltura al AEK Atenas en su primer enfrentamiento, dejando más que encarrilado el pase a semifinales antes de viajar a Grecia

Era una tarde mágica en Vallecas. El Rayo Vallecano disputaba los cuartos de final de la Conference League ante el AEK Atenas, y los de Íñigo Pérez realizaron el mejor encuentro posible para dejar encarrilado el pase a semifinales.

Ante su afición, el conjunto rayista supo sufrir, tuvo pegada y superó ampliamente al equipo de Marko Nikolić que, a pesar de tener ocasiones, se topó con un extraordinario Batalla y unos Isi Palazón e Ilias Akhomach dispuestos a hacer historia con el Rayo.

La pegada del Rayo puede con los griegos

No se habían cumplido dos minutos de juego cuando el Rayo daba el primer golpe. Álvaro García entraba como un puñal por la banda izquierda para poner un pase medido al punto de penalti. Allí aparecería un Ilias Akhomach que tan solo tendría que mandar un pase a la red para el jubilo de Vallecas. Los de Íñigo Pérez no podían comenzar mejor el choque.

El conjunto rayista quería firmar una primera mitad de ensueño. Tras minutos de dominio, antes de llegar a la media hora de juego, llegaría una segunda alegría a Vallecas, que no duraría demasiado. Saque de esquina desde la izquierda, remate de cabeza y Lejeune se sacaba un taconazo para anotar el segundo tanto de la tarde.

Cuando todos se preparaban para el saque de centro, el VAR llamaba al árbitro para que analizara un fuera de juego posicional de Unai López. El centrocampista rayista estaba en el campo de visión de Strakosha, por lo que el tanto fue anulado.

Poco después avisaría el AEK en una jugada a balón parado. Centro desde la frontal para que Varga rematara a placer muy cerca de Batalla, quien utilizó unos reflejos casi felinos para sacar una mano abajo y, con la ayuda del palo, evitar el tanto del empate griego.

Cinco minutos después de cumplirse la media hora de juego, llegaría una de las acciones más polémicas del encuentro. Error entre Ratiu y Leujene que aprovechaba Koita para plantarse solo ante Batalla. El extremo del AEK trataba de regatear al guardameta cuando se lo llevó por delante. El conjunto griego pedía penalti mientras el guardameta quedaba tendido con grandes signos de dolor. El árbitro señaló falta en ataque y daba paso a las asistencias para que tratasen al argentino.

Koita volvería a ser protagonista justo antes del descanso, cuando tendría la ocasión más clara de la primera mitad para poner el empate. El extremo del AEK recibía un pase de la muerte y, cuando todo hacía indicar que su remate acabaría en el fondo de la red, apareció un providencial Pep Chavarría para evitar el tanto. Sufría el Rayo para mantener la ventaja cuando el árbitro decidió añadir 5 minutos de tiempo extra.

A punto de cumplirse el segundo de esos minutos, llegaría la tranquilidad a Vallecas. Ilias Akhomach lograba internarse en el área de Strakosha para mandar un disparo potente. El guardameta repelía el intento, pero el rechace le llegaba a un Unai López muy atento. Fiesta en las gradas rayistas que veían como su equipo, además de resistir el envite griego, había sido capaz de ampliar su ventaja, encarrilando la eliminatoria.

Sin tiempo para mucho más, el colegiado francés indicaba el camino a vestuarios ante un Vallecas que celebraba la actuación de los suyos. El Rayo había sabido sufrir y competir, encontrando el camino del gol en dos ocasiones, dejando muy mermado al AEK de cara a una segunda parte donde podrían prácticamente perder la eliminatoria.

Fiesta total en Vallecas

Comenzó la segunda mitad con un AEK totalmente volcado para volver a meterse en la eliminatoria. Jovic, Koita y Varga hicieron de las suyas para intentar perforar la red de Batalla, pero el guardameta quiso ser uno de los héroes de la tarde, repeliendo todo ataque griego.

Con el paso de los minutos, el conjunto visitante comenzó a perder fuelle, haciendo que el Rayo volviera a recomponerse, teniendo ocasiones para ampliar su ventaja a través de Isi e Ilias Akhomach, quiénes firmaban un partido extraordinario.

Viendo la reacción de su equipo y como respuesta a su homónimo, Íñigo Pérez empezó a introducir unos cambios que sentaron de lujo a su equipo. Volvían a rondar el área de Strakosha cuando llegó otra alegría local.

Era el minuto 70 y Pacha Espino finalizaba un ataque prometedor con un potente disparo. Su intento era interceptado por Relvas mientras caía al suelo. Los locales pedían mano y el árbitro acudió al VAR para comprobar la jugada. Tras un breve tiempo de revisión, señalaba la pena máxima favorable al conjunto rayista.

El encargado de ejecutar el penalti fue Isi Palazón que, con la tranquilidad propia de una persona con los nervios de acero, engañaba a Strakosha para mandar un pase a la red por la izquierda del guardameta. Con tres goles de ventaja, el Rayo rozaba las semifinales de Conference.

A partir de ese momento el encuentro entró en una especie de punto muerto, donde hubo ocasiones para ambos equipos, pero nada reseñable como para volver a mover el marcador. El Rayo, muy seguro, no quería perder la ventaja antes de desplazarse a Grecia, y los visitantes no eran capaces de reaccionar.

Cumplido el tiempo reglamentario, el árbitro añadió 5 minutos de descuento, los cuales acabaron con un saque de esquina griego repelido por Luiz Felipe. Con el pitido final comenzó la fiesta en Vallecas, donde jugadores, cuerpo técnico y afición celebraban una eliminatoria que prácticamente quedaba resuelta en el partido de ida.

Ficha técnica

3 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Unai López (Pedro Díaz, m.55), Pathe Ciss; Álvaro García ('Pacha' Espino, m.66), Isi (Oscar Valentín, m.79), Ilias Akhomach (Alemao, m.55); Jorge de Frutos (Camello, m.79).

0 - AEK Atenas: Strakosha; Rota, Moukoudi, Filipe Reias, Pilo; Koita (Kutesa, m.87), Mantalos (Marin, m.46), Pineda, Pereyra (Gacinovic, m.70); Varga (Zini, m.75) y Jovic.

Goles: 1-0: M.2 Ilias; 2-0: M.45 Unai López; 3-0: M.72 Isi Palazón, de penalti.

Árbitro: Benoit Bastien (FRA). Amonestó a Pedro Díaz (65), del Rayo; y a Varga (61), Relvas (71) y Jovic (89), del AEK.

Incidencias: partido de ida de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Conferencia, disputado en el Estadio de Vallecas ante unos 14.000 espectadores.