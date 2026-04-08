Iñigo Pérez apunta las claves del partido ante el AEK de Conference: "Es lo necesario para tener una ventaja"

El entrenador del Rayo Vallecano atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante los de Marko Nikolić, dónde recalcó las claves, la importancia del encuentro y el estado de Ilias Akhomach, que regresa tras tres partidos de baja

El Rayo Vallecano recibirá en el día de mañana al AEK, en el choque correspondiente a la ida de cuartos de final de Conference League. Por ello, Iñigo Pérez, como viene siendo habitual, atendió a los medios de comunicación en sala de prensa, dónde comentó sus sensaciones de cara al encuentro en Vallecas.

Además, Iñigo Pérez habló de la importancia del encuentro en Vallecas, las fortalezas del equipo de Atenas y confirmó el regreso de Ilias Akhomach, un gran noticia de cara a la convocatoria del equipo franjirrojo, que está a falta de 180 minutos de clasificarse a unas semifinales de la UEFA Conference League.

Iñigo Pérez explica el estado de los jugadores del Rayo Vallecano

Por un lado, Iñigo Pérez, en la previa del Rayo Vallecano - AEK, explicó cómo se encuentran los jugadores de cara al partido de mañana de Conference League: "Cuando eres jugador tienes responsabilidad e ilusión. Las dos se magnifican por el escenario de mañana, por todo lo que venimos recorriendo y porque es inevitable imaginarte pasar eliminatorias".

Sobre si es el mejor partido de la historia del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez afirmó que "no hay que perder la noción de lo que somos. No me gusta aventurarme, pero será uno de los partidos más importantes. Somos consciente de ello. Vivo obsesionado con generar recuerdos. La Conference es el lugar. Ojalá digamos que la ganamos, viajamos... El partido de mañana es complejo".

Iñigo Pérez apunta las amenazas del AEK de Atenas

Iñigo Pérez quiso destacar las amenazas del AEK: "El equilibrio es uno de sus rasgos característicos. Defiende y ataca bien. Uno de los aspectos vitales será ser sólidos, mantener un equilibrio defensivo y que este no se desmorone por el factor sentimental. A pesar de defender bien, nosotros vamos a estar intentando marcar goles de una manera posicional. Es lo necesario para tener una ventaja".

Iñigo Pérez comentó el sueño de ganar la Conference League: "La Conference hay añadidos que no se pueden obviar. No debe haber estrés, ansiedad, vértigo, sino alegría, ilusión y retroalimentemos a la afición. Hay que contagiarles en lo emocional. Tenemos mucha ilusión. Ojalá ganemos la Conference. Es factible. Se puede conseguir. Mañana es el primer paso. No hay que ocultarse en el mensaje y tenemos ganas".

Iñigo Pérez confirma el regreso de Ilias Akhomach

Iñigo Pérez confirmó el regreso de Ilias Akhomach, que ha sido baja en los tres últimos partidos del Rayo Vallecano: "Está disponible. Se ha incorporado al grupo esta semana. La buena noticia es que lo podemos saborear y verlo entrenando. Sabemos de su nivel".

Por último, Iñigo Pérez habló sobre la gestión de la eliminatoria: "Esta añadidura emocional, lo que genera la afición y reciben los jugadores, es incontrolable. Es bueno saber que cuando esto se produce se genera sin querer un descuido futbolístico, táctico, lo que sentenciará si pasamos o no. Debemos nutrirnos de esa ilusión de entregarles algo que no han vivido nunca. Para llegar a Leipzig hay un momento donde debemos focalizarnos en el partido. Somos unos privilegiados".