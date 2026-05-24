El Rayo Vallecano habilitará pantallas para ver la final de la Conference League: precios, horarios y cómo comprar las entradas

Vallecas se vuelca con su equipo: el Rayo habilita pantallas y entradas a 5 euros para que la afición viva una final histórica. Por su parte, los de Iñigo Pérez llegan lanzados a Leipzig en busca de la gloria europea

El Rayo Vallecano ha confirmado que habilitará pantallas para poder ver la final de la UEFA Conference League, que tendrá lugar el próximo miércoles 27 de mayo en Leipzig. Los de Iñigo Pérez llegan en buenas sensaciones tras no perder un encuentro desde el pasado 16 de abril, pero será vital el apoyo de la afición.

Para ello, el Rayo confirma que colocará pantallas en el Estadio de Vallecas, dónde se podrá acceder por el precio de cinco euros, tras el acuerdo alcanzado con la Comunidad de Madrid. Además, la entidad rayita ha informado de los horarios en los que la taquilla estará abierta para poder comprar las entradas para un partido histórico para el conjunto de Iñigo Pérez, que intentará ponerle la guida a la temporada con la final de la Conference League.

El Rayo, a un paso de la gloria: los de Iñigo Pérez desafían a la historia rumbo a la final de Conference

El Rayo Vallecano afronta un partido para el recuerdo en la Conference League. Tras eliminar al Samsunspor, AEK de Atenas y Estrasburgo, los de Iñigo Pérez tienen la oportunidad de hacer historia. El equipo llega de manera inmejorable, tras dos victorias en LaLiga EA Sports, frente a Alavés y Villarreal y sin conocer la derrota desde el pasado 16 de abril, manteniendo una buena dinámica en el último mes y medio.

Las bajas podrían ser la nota negativa en el Rayo Vallecano, ya que Iñigo Pérez no pudo contar el pasado sábado ante el Alavés, con la figura de Ilias Akhomach, Luiz Felipe y Diego Méndez, por diferentes lesiones musculares. Además, ya cada vez falta menos para que el equipo pise el césped del Red Bull Arena de Leipzig, en el que será la primera toma de contacto con el escenario de la final de la UEFA Conference League.

Vallecas se prepara para la gran noche: pantallas en el estadio y entradas a 5 euros para vivir la final ante el Crystal Palace

Sin embargo, el Rayo Vallecano, que viene de vencer al Alavés, ha facilitado el hecho de poder ver la final contra el Crystal Palace para aquellos aficionados que no puedan viajar a Leipzig. En este sentido, el club ha confirmado que se colocarán pantallas en el Estadio de Vallecas, además de ofrecer entradas a "5 euros para el público general que quiera vivir este gran momento en el campo".

En este sentido, el Rayo Vallecano ha explicado que "la venta se realizará de forma progresiva y sectorizada, en función de la demanda y de criterios de seguridad y control de aforo. Para ello, se han establecido horarios especiales de taquilla: lunes 25 de mayo de 15:00 h a 21:00 h, el martes 26 de mayo de 11:00 h a 21:00 h y el miércoles 27 de mayo desde las 11:00 h hasta inicio del partido".

Iñigo Pérez, ante su última gran batalla de la temporada en el Rayo Vallecano

De esta manera, Iñigo Pérez, que habló de su futuro, afronta uno de los partidos más importantes desde que es entrenador del Rayo Vallecano. El técnico de Pamplona puede pronerle el broche perfecto a su etapa en el club madrileño, a la espera de lo que pueda pasar a partir del mes de junio. No obstante, todo parece indicar que firmará por el Villarreal, tras la salida confirmada de Marcelino García Toral del submarino amarillo.

En cualquier caso, el foco del Rayo Vallecano no está puesto en otro tema que no sea la final de la UEFA Conference League, de la que cabe recordar que acabaron quintos en la fase de liga con 13 puntos.

Los de Iñigo Pérez comenzaron mostrando una gran versión en un campeonato que pueden despedir por todo lo alto. Leizpig será testigo del último esfuerzo de la plantilla esta temporada, con un rival como el Crystal Palace que ha eliminado anteriormente al Shakhtar, Fiorentina y AEK Larnaca.