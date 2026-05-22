Los jugadores del Rayo Vallecano salen al rescate de los aficionados estafados antes de la final de Leipzig

Sergio Camello, Andrei Ratiu y Dani Cárdenas han aportado dinero al crowdfunding ‘Ningún rayista sin la final de Leipzig’ para ayudar a los hinchas afectados por un falso viaje en autobús

El Rayo Vallecano jugará la final de la Conference League en Leipzig, pero la historia que rodea al partido ya ha dejado una victoria antes de que ruede el balón. Varios aficionados rayistas fueron víctimas de una estafa relacionada con un supuesto viaje en autobús a Alemania que nunca llegó a existir, pero la reacción del entorno franjirrojo ha convertido el golpe en una demostración de solidaridad.

Jugadores como Sergio Camello, Andrei Ratiu y Dani Cárdenas han realizado aportaciones económicas para que los seguidores afectados puedan viajar a la final. El crowdfunding, impulsado bajo el lema 'Ningún rayista sin la final de Leipzig', ha alcanzado ya los 6.362 euros, cumpliendo el objetivo marcado para ayudar a las víctimas del engaño.

Enrique y Raúl, el caso que movilizó al rayismo

La historia comenzó con Enrique, abonado rayista de 72 años, y su hijo Raúl. Ambos habían contratado un desplazamiento en autobús a Leipzig para ver al Rayo Vallecano disputar la primera final europea de su historia. Habían adelantado 500 euros, pero el viaje resultó ser una estafa.

El caso se hizo viral y provocó una reacción inmediata dentro del rayismo. En apenas una hora, la afición consiguió recuperar el dinero que Enrique y Raúl habían perdido y recaudar la cantidad necesaria para que pudieran cumplir su sueño de estar en Leipzig.

Lo que parecía un caso aislado terminó siendo algo más amplio. Con el paso de las horas se conoció que había más aficionados afectados por el mismo desplazamiento fantasma, un viaje en autocar que nunca existió y que dejó a varios seguidores sin dinero y sin una forma clara de acudir a la final.

‘Ningún rayista sin la final de Leipzig’: Camello, Ratiu y Cárdenas dan un paso al frente

Ante la aparición de nuevos afectados, el rayismo volvió a moverse. Se puso en marcha un nuevo crowdfunding con un lema que resume perfectamente el espíritu de Vallecas: 'Ningún rayista sin la final de Leipzig'.

La gran aceleración del crowdfunding llegó cuando varios futbolistas del Rayo conocieron la situación y decidieron aportar dinero para ayudar a los afectados.

Sergio Camello donó 2.000 euros, una cantidad decisiva para acercar el objetivo. Andrei Ratiu aportó 1.000 euros y Dani Cárdenas sumó 400 euros. Además, otra donación anónima de 500 euros también ha llamado la atención, con especulaciones sobre la posibilidad de que proceda de otro futbolista de la plantilla.

La implicación de los jugadores ha tenido un valor que va más allá del dinero. En una semana de máxima tensión competitiva, con una final europea en el horizonte, varios miembros del vestuario han demostrado que entienden lo que significa el Rayo Vallecano para su gente.

Objetivo cumplido: 6.362 euros para los afectados

Gracias a la suma de pequeñas aportaciones y al impulso de los futbolistas, la recaudación alcanzó los 6.362 euros. Con esa cifra, el objetivo quedó cumplido y los aficionados afectados por la estafa podrán viajar finalmente a Leipzig.

El desenlace ha transformado una historia amarga en un ejemplo de comunidad. La estafa dejó a varios rayistas sin viaje, pero la respuesta colectiva consiguió reparar el daño y garantizar que puedan estar presentes en el momento más importante de la historia reciente del club.

La final de la Conference League ya era especial por sí sola. Ahora lo será también por todo lo que ha ocurrido alrededor. Vallecas ha vuelto a demostrar que su fuerza no se mide solo en el deporte, sino por la manera en la que sienten la franja roja.

El Rayo Vallecano gana antes de jugar la final

El Rayo todavía tiene que disputar la final ante el Crystal Palace, pero en términos de identidad ya ha marcado un gol enorme. La unión entre jugadores y afición ha convertido una estafa en una historia de solidaridad difícil de olvidar.

Camello, Ratiu, Cárdenas y todos los aficionados que aportaron su granito de arena han hecho posible que ningún rayista afectado se quede sin vivir la final de Leipzig.