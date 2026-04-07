Gerard Moreno deja atrás el 'pinchazo' ante el Girona y pone el foco en la plaza Champions

El delantero del Villarreal ha hablado de la derrota ante el conjunto de Míchel en Montilivi y del momento del equipo de forma del submarino amarillo, así como la lucha por la plaza de la UEFA Champions League de cara a la próxima temporada

El Villarreal cayó derrotado en su visita al Girona en Montilivi, en el encuentro correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports. En este sentido, una de las novedades en el once de Marcelino fue Gerard Moreno, que fue titular por segundo partido consecutivo.

El delantero de 34 años ha dejado atrás los problemas musculares y ha logrado participar en los cuatro últimos encuentros del Villarreal, firmando dos victorias, un empate y una derrota. Tras el ‘pinchazo’ en Montilivi, Gerard Moreno dio explicaciones por el nuevo pinchazo de su equipo, que les deja terceros en la clasificación de LaLiga con 58 puntos.

Gerard Moreno apunta las claves de la derrota ante el Girona

De esta manera, Gerard Moreno explicó sus sensaciones sobre la nueva derrota del Villarreal, que cayó del lado del Girona gracias al tanto de Pau Navarro en propia puerta en la primera parte: "No ha sido un partido bueno del equipo sobre todo la primera parte. Hemos intentado hacer algo más en la segunda. En la primera nos han hundido mucho, nos han cambiado mucho de orientación, han llegado mucho al área y al final han encontrado el gol".

Además, Gerard Moreno siguió apuntando el problema del Villarreal en Montilivi, ya que no logró ni un tiro a puerta en todo el partido: “Nosotros hemos tenido aproximaciones, pero no hemos conseguido llegar con claridad y tirar a puerta. Es normal que al final los aficionados hoy no estén contentos porque nosotros tampoco lo estamos".

Gerard Moreno destaca la tercera plaza que tiene el Villarreal en LaLiga

Por otro lado, Gerard Moreno recalcó que el Villarreal sigue en la tercera plaza de LaLiga y manda un mensaje por el objetivo de jugar la UEFA Champions League la próxima temporada: "Seguimos en la tercera posición, no hay que perder eso de vista, es verdad que hoy hemos perdido una oportunidad para sacar ventaja. Pero quedan ocho partidos, estamos luchando por entrar en Champions otra vez y tampoco hay que lapidarnos por un partido".

El Villarreal afronta un final de temporada dónde esperan acabar entre los cuatro primeros clasificados de LaLiga, lo que les permitiría volver a jugar la Copa de Europa. Pese a que la imagen esta temporada en la Champions League no ha sido la idónea, acabando en la penúltima posición de la fase de liga, el objetivo por parte de la entidad es claro para este último tramo de campaña 2025/2026.

Gerard Moreno, sobre el partido ante el Athletic Club en San Mamés

Por último, Gerard Moreno pensó en el día después y puso la mirada en el encuentro del próximo domingo ante el Athletic Club de Bilbao, que tendrá lugar en San Mamés: "Mañana será otro día, habrá que preparar este tramo final de ocho partidos que quedan. Queremos volver a la senda de la victoria fuera de nuestro estadio. Nosotros somos los primeros que sabemos que no hemos hecho un buen partido, pero no quita mérito a la temporada que estamos haciendo".