Manu Trigueros anuncia su retirada y cierra en el Granada una carrera marcada por el Villarreal

El centrocampista manchego colgará las botas tras el último partido de LaLiga Hypermotion ante el Real Sporting, tras 15 temporadas como profesional, 586 encuentros y la conquista de una Europa League

Manu Trigueros ha anunciado que se retirará del fútbol profesional al término de la temporada con el Granada CF. El centrocampista, uno de los jugadores más reconocibles del Villarreal CF durante la última década, pondrá punto final a una carrera de 15 campañas marcada por la regularidad, el talento silencioso y una forma muy natural de entender el juego.

El futbolista se despedirá ante el Sporting de Gijón, en el último partido de LaLiga Hypermotion, después de acumular 586 encuentros oficiales entre Villarreal y Granada. “Después de 15 temporadas en el fútbol profesional llega el momento de poner punto y aparte a esta historia”, escribió en su carta de despedida.

Manu Trigueros se despide tras 15 años en el fútbol profesional

En su mensaje de despedida, Trigueros resumió su camino con tres palabras que explican bien su trayectoria: “Trabajo, responsabilidad y sacrificio”. Abandonó su Talavera natal para perseguir el sueño de ser futbolista y terminó construyendo una carrera que pocos pueden igualar por continuidad y peso competitivo.

No fue un jugador de grandes gestos mediáticos ni de focos permanentes, pero sí uno de esos centrocampistas que sostienen equipos desde el equilibrio, la lectura del juego y la fiabilidad. Un futbolista de club, de vestuario y de partidos importantes.

El Villarreal, la casa donde Manu Trigueros se hizo leyenda

El nombre de Manu Trigueros quedará asociado para siempre al Villarreal. En el Submarino Amarillo encontró su casa deportiva y también una parte esencial de su vida personal. Allí creció como jugador, alcanzó la madurez y vivió los momentos más importantes de su carrera.

Con la camiseta amarilla disputó 477 partidos oficiales, marcó 38 goles y repartió 39 asistencias. Son cifras que explican su importancia en una etapa histórica para el club castellonense.

El punto más alto llegó con la conquista de la Europa League, el gran título europeo del Villarreal y el mayor éxito deportivo de Trigueros. Formó parte de una generación que cambió la dimensión del club y que permitió al Submarino competir con naturalidad en escenarios europeos.

Granada, el cierre perfecto de una historia familiar

Tras toda una vida en el Villarreal, Trigueros eligió el Granada para vivir su última aventura profesional gracias a su padre: “Tanto me había hablado mi padre de lo que significaba estar aquí que tenía que vivirlo y no se equivocaba”.

En el club rojiblanco encontró una ciudad, una provincia y una afición que le permitieron cerrar su carrera desde un lugar de felicidad. Como jugador del Granada ha disputado 73 partidos, con tres goles y siete asistencias, aportando experiencia, pausa y criterio en el centro del campo.

El último partido ante el Sporting marcará su despedida

El encuentro ante el Real Sporting será la última línea de Manu Trigueros como futbolista profesional. Un cierre simbólico para un jugador que se marcha después de haber dejado huella en dos clubes muy distintos.

El Villarreal fue su casa y el lugar donde se convirtió en leyenda. El Granada, el escenario donde pudo despedirse del fútbol con una última experiencia cargada de sentido personal.

Trigueros también dejó una última reflexión que resume cómo quiere ser recordado: “Hoy cuelgo las botas, espero que se me recuerde como un gran jugador, pero, sobre todo, como una buena persona”.