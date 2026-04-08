Marián Mouriño eleva la voz contra LaLiga: "No es un tema solo de los horarios y las 72 horas, es un tema de entrenamientos y viajes, sobre todo cuando juegas fuera"

La presidenta del Celta de Vigo pide apoyo a LaLiga de cara a los partidos europeos y critica los horarios establecidos por la entidad presidida por Javier Tebas

El Celta de Vigo sigue caminando en la Europa League con el sueño de poder tocar plata al final de temporada. El conjunto de Claudio Giráldez, de momento, aguanta vivo en ambas competiciones, luchando por clasificarse a semifinales del torneo europeo y por alcanzar la quinta plaza en LaLiga. A pesar del buen estado de forma del equipo, el enfado en la directiva es palpable, pero con LaLiga. Los horarios vuelven a perjudicar al cuadro vigués y su presidenta, Marián Mouriño eleva la voz contra LaLiga para pedir apoyo a los equipos españoles de cara a las competiciones europeas.

Marián Mouriño pide apoyo y comprensión a LaLiga con los horarios

Marian Mouriño, no escondió en la víspera del partido de ida de los cuartos de final de la Europa League contra el Friburgo, su malestar y disgusto con LaLiga por los horarios de los partidos de la competición doméstica y como afecta al Celta en Europa. "Siempre solemos trasladar a la liga lo que nos gustaría y creemos que es lo conveniente para los descansos. Ya lo ha explicado Claudio: no es un tema solo de los horarios y las 72 horas, es un tema de entrenamientos y viajes, sobre todo cuando juegas fuera", afirmó la dirigente celeste a los periodistas antes de viajar a Alemania.

Todo el revuelo llega debido a que el organismo que preside Javier Tebas ha programado el duelo entre Villarreal y Celta en el estadio de La Cerámica el domingo 26 de abril a las 21.00 horas. En el hipotético caso que los de Claudio Giráldez eliminen al equipo alemán en cuartos de final de la Europa League tendrían que afrontar el primer partido de las semifinales solo cuatro días después de visitar tierras valencianas. Curiosamente, su rival en esa eliminatoria podría ser el Real Betis, al que le fijaron el partido contra el Real Madrid de esa jornada el viernes 24 de abril, con lo que tendría dos días más de preparación que los vigueses, un hecho que deja al Celta de Vigo en clara desventaja. "Nosotros hacemos lo que podemos, esperemos que LaLiga también ayude y apoye a los equipos españoles que juegan Europa con esto de los horarios", sentenció Mouriño acerca del tema.

La presidenta del Celta de Vigo se moja con el CTA

Además, la presidenta del Celta de Vigo también dio un tirón de oreja al CTA tras las polémicas de este fin de semana en LaLiga, especialmente tras la corrección del VAR al colegiado al expulsar a Gerard Martín, futbolista del Barcelona, ante el Atlético de Madrid. "Estamos viendo que no suele ser siempre único y eso nos da inestabilidad. Yo siempre he dicho que hay que respetar el trabajo de los árbitros y, por supuesto, del CTA, pero es verdad que tenemos que tener los criterios todos claros para no caer en que en un partido es una cosa y en otro no. Todavía no conseguimos que haya unos criterios claros en estas jugadas", criticó.