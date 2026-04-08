El Celta de Vigo se cita con la historia sin Starfelt

El Celta de Vigo parte hacia Alemania sin Starfelt, que se queda en Vigo por una lumbalgia y se pierde los cuartos de final de la Europa League

El Celta de Vigo encara los cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo con la ilusión de hacer historia con la camiseta celeste. Giráldez y la plantilla han preparado con ahínco el duelo ante los alemanes, dónde no estará Starfelt. El sueco no ha llegado a tiempo tras la lumbalgia sufrida y se queda fuera de la convocatoria.

Starfelt se pierde la primera cita con la historia del Celta de Vigo

El equipo de Claudio Giráldez se cita con la historia en Alemania, donde buscará encarrilar su regreso a una semifinal continental nueve años después de que el francés Claudio Beauvue y el sueco John Guidetti tuviesen una inmejorable oportunidad en Old Trafford para cambiar la historia del Celta. La cita, marcada en rojo en el calendario del Celta de Vigo,no contará con la presencia de Starfelt. El internacional sueco no se ha recuperado de la lumbalgia con la que regresó de jugar con su selección y no estará a disposición de Claudio Giráldez para el partido contra el Friburgo. El central, uno de los pilares defensivos del Celta, no forma parte de la expedición que ya ha viajado a la ciudad alemana, donde por la tarde la plantilla realizará un último entrenamiento en el Europa-Park Stadion, escenario del partido de ida de los cuartos de final de la Europa League.

El otro futbolista que se perderá el duelo ante el Friburgo es el extremo Hugo Álvarez, quien deberá permanecer de baja unas dos semanas tras sufrir un esguince de tobillo en el último partido liguero ante el Valencia. Quién si estará será Iago Aspas, que una vez recuperado, figura en la lista de convocados del Celta de Vigo, junto a Matías Vecino. No obstante, todo apunta a que el capitán celeste arrancará en el banquillo. El gran rendimiento de Fer López en Valencia y el juego físico del rival invitan a pensar que Aspas no será de la partida. Todo lo contrario sucede con Matías Vecino, quien apunta a formar junto a Moriba el doble pivote.

Convocatoria del Celta de Vigo para la ida de los cuartos de final de los cuartos de final de la Europa League

Portería: Andrei Radu, Iván Villar, Mar Vidal.

Defensa: Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Álvaro Núñez, Óscar Mingueza, Manu Fernández, Yoel Lago, Carlos Domínguez, Joseph Aidoo, Mihailo Ristic.

Mediocampo: Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Matías Vecino, Fer López, Andrés Antañón.

Delantera: Iago Aspas, Pablo Durán, Franco Cervi, Ferrán Jutglá, Williot Swedberg, Borja Iglesias, Jones El-Abdellaoui.