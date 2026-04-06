Pablo Durán, del Porriño Industrial a renovar con el Celta de Vigo: "Es algo que recordaré toda la vida"

El delantero de Tomiño ha ampliado su vinculación con el club vigués hasta 2028 cuando hace tan solo seis años jugaba en Preferente; "es un placer poder jugar en Balaídos, en mi casa, en mi tierra, rodeado de los míos", ha admitido

Pablo Durán, delantero del Celta de Vigo, ha renovado en el día de su vinculación con el club gallego, ampliándolo por un año más hasta 2028. Una gran noticia para la entidad y sobre todo para el futbolista, feliz de continuar más tiempo en su casa.

"Jugar en el Celta es algo con lo que sueñas desde que eres pequeño y cuando llegas aquí es como que cumples un sueño. Espero que sean muchos años más, estoy supercontento y disfrutando del momento", ha afirmado tras firmar su nuevo contrato a los medios oficiales del club olívico.

El 'Búfalo de Tomiño', como es conocido entre la afición, recordará siempre este "día especial" que significa la consolidación de "todo ese esfuerzo y ese trabajo para seguir formando parte de este club, de este equipo". "Es algo que recordaré toda la vida. Es un placer poder jugar en Balaídos, en mi casa, en mi tierra, rodeado de los míos, y tratando de hacerlo lo mejor posible para conseguir los mayores éxitos", añadió el atacante de Claudio Giráldez.

Precisamente, la presencia del técnico de Porriño en el primer equipo del Celta ha sido vital para que el delantero haya podido ganar un sitio, pues Giráldez conoce a la perfecció al de Tomiño de las categorías inferiores, pasando en apenas seis años de jugar en Regional Preferente con el Porriño Industrial al primer equipo celeste.

La renovación de Pablo Durán, hasta 2028

El Celta anunció este lunes la renovación del delantero Pablo Durán hasta el 30 de junio de 2028. El atacante gallego vive su segunda temporada en el primer equipo, al que llegó de la mano de Claudio Giráldez desde el filial, con el que se comprometió en el verano de 2022 tras destacar en el Compostela.

"Su trayectoria es el reflejo del esfuerzo, trabajo y sacrificio que enorgullecen al Celta y que pone el foco en el talento de la casa", destacó la entidad celeste en un comunicado de prensa. A lo largo de este curso, y a pesar de sufrir varias lesiones, Pablo Durán acumula más de 1.500 minutos, en los que suma 5 tantos y 2 asistencias entre LaLiga, Copa del Rey y Europa League.

"Sus cualidades físicas y ambición deportiva lo convierten en un jugador con una gran proyección dentro del esquema de Claudio Giráldez. Trabajador, constante y comprometido, Pablo Durán encarna a la perfección los valores de esfuerzo, identidad y sentimiento de pertenencia que definen al Celta", destacó el club.