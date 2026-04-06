El Celta renueva al 'Búfalo de Tomiño' hasta 2028: el comunicado oficial

Pese a que tenía un año más de contrato en vigor, hasta 2027, el club olívico ha ampliado su vinculación con Pablo Durán por una temporada más

El Celta de Vigo ha anunciado en la tarde de este lunes la renovación del canterano Pablo Durán, cuya vinculación con el conjunto olívico expiraba el 30 de junio de 2027 y ahora será en 2028, es decir, una temporada más de la que tenía firmada hasta la fecha. El delantero de Tomiño debutó con el primer equipo en la campaña 2022/2023 frente al Almería, concretamente el 29 de octubre de 2022 aunque esa campaña alternaba el primer equipo con el filial.

Fue ya la pasada temporada, la 24/25, cuando se ganó un sitio en la plantilla de Claudio Giráldez, disputando un total de 31 encuentros, 27 en LaLiga y cuatro en Copa del Rey, firmando seis goles y seis asistencias. Esta campaña, el ariete va camino de superar esos registros pues ya ha jugado 32 partidos con la elástica celeste y ha conseguido cinco goles y dos asistencias.

En el comunicado de su renovación, el Celta destaca que "su trayectoria es el reflejo del esfuerzo, trabajo y sacrificio que enorgullecen al Celta y que pone el foco en el talento de la casa". Además, define al 'Búfalo de Tomiño' como "trabajador, constante y comprometido". "Pablo Durán encarna a la perfección los valores de esfuerzo, identidad y sentimiento de pertenencia que definen al Celta. Su continuidad no solo refuerza el proyecto deportivo del club, sino que también es un motivo de orgullo para toda la familia celeste", añade el escrito.

El comunicado de la renovación de Pablo Durán

Pablo Durán amplía su vinculación con el Celta hasta 2028. El delantero, natural de Tomiño, seguirá defendiendo el escudo celeste durante al menos dos temporadas más.

Desde su llegada al Celta Fortuna en 2022, Pablo fue derribando puertas hasta ganarse con todo merecimiento un sitio en el primer equipo. Su trayectoria es el reflejo del esfuerzo, trabajo y sacrificio que enorgullecen al Celta y que pone el foco en el talento de la casa.

En su primera temporada como celeste, debutaba en Laliga ante el UD Almería, pero no sería hasta la pasada campaña cuando se producía su irrupción definitiva en la élite. “O búfalo de Tomiño” respondía con un rendimiento inmediato, firmando 6 goles y 6 asistencias entre LaLiga y la Copa del Rey.

A lo largo de este curso, el joven atacante ha dado continuidad a ese crecimiento y ya acumula más de 1.500 minutos, en los que suma 5 tantos y 2 asistencias entre LaLiga, Copa del Rey y Europa League. Sus cualidades físicas y ambición deportiva lo convierten en un jugador con una gran proyección dentro del esquema de Claudio Giráldez.

Trabajador, constante y comprometido, Pablo Durán encarna a la perfección los valores de esfuerzo, identidad y sentimiento de pertenencia que definen al Celta. Su continuidad no solo refuerza el proyecto deportivo del club, sino que también es un motivo de orgullo para toda la familia celeste.

Parabéns, Pablo!