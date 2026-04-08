El parte médico del Celta de Vigo confirma la baja de Hugo Álvarez: los 4 partidos que se pierde

El futbolista del Celta de Vigo sufre un esguince en el tobillo izquierdo y estará dos semanas de baja, perdiéndose un total de 4 partidos

El Celta de Vigo cambia el chip de LaLiga por el de la Europa League. Los cuartos de final de la competición europea están a la vuelta de la esquina y una nueva baja atiza al cuadro de Claudio Giráldez. La dura entrada de Unai Núñez sobre Hugo Álvarez acarrea consecuencias para el futbolista celeste que estará dos semanas de baja debido a un esguince de grado dos en su tobillo izquierdo, sumado a una contusión ósea, según ha explicado en un comunicado el propio club.

Hugo Álvarez se suma a la enfermería del Celta de Vigo

El internacional sub-21, Hugo Álvarez, estará de baja unas dos semanas después de que la resonancia magnética que le realizaron los servicios médicos del Celta revelara que sufre "un esguince de tobillo izquierdo lateral de grado II y una contusión ósea". "Hugo Álvarez sufrió un esguince de tobillo izquierdo lateral de grado II y una contusión ósea tras la acción que sufrió en el partido disputado este domingo ante el Valencia CF en el Estadio de Mestalla. En la resonancia magnética que se le ha practicado este lunes en el Hospital Ribera Povisa, no se revelan lesiones mayores por lo que el tiempo estimado de baja será de en torno a 14 días".

El jugador gallego se lesionó durante el partido del pasado domingo contra el Valencia en Mestalla, después de sufrir una dura entrada del excéltico Unai Núñez en el centro del campo. Hugo Álvarez se perderá, como mínimo, los dos partidos europeos contra el Friburgo alemán y los dos próximos compromisos ligueros ante Real Oviedo y FC Barcelona.

Iago Aspas y Matías Vecino dejan su sitio en la enfermería a Hugo Álvarez

Las malas noticias que llegan a Vigo con Hugo Álvarez se contrarrestan con las del centrocampista uruguayo, Matías Vecino, y el atacante, Iago Aspas, que han recibido el alta médica, por lo que estarán a disposición de Claudio Giráldez para el duelo europeo del jueves contra el Friburgo en el Europa-Park Stadion de la ciudad alemana. Ambos futbolistas completaron sin molestias la última sesión de entrenamiento que la plantilla del Celta completó en la ciudad deportiva Afouteza antes de viajar a Alemania. Matías Vecino había sufrido una rotura fibrilar en el soleo de la pierna izquierda durante la anterior eliminatoria ante el Olympique de Lyon, mientras que Aspas arrastraba unas pequeñas molestias en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda desde la semana pasada.