Carlos Alcaraz - Etcheverry, en directo el partido de octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo

El murciano ya sabe que Sinner ha conseguido su billete para cuartos de final y que si quiere seguir manteniendo su número uno del mundo deberá impedir que el italiano salga vencedor de tierras monegascas

¡Muy buenas tardes! Nos encontramos aquí dispuestos a narraros lo que acontece en este duelo entre Carlos Alcaraz y Tomás Etcheverry en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo.

El partido dará comienzo una vez que termine el duelo entre Tomas Machac y Jannik Sinner. El italiano tiene pie y medio en cuartos de final. Va ganando por 6-1, 6-7 y 3-4.

¡Gana Sinner! El italiano vence por 1-6, 7-6 y 6-3. Forzó Machac la tercera manga, pero cedió dos servicios y Sinner ya está en cuartos de final. Más presión para Carlos Alcaraz.

Recordemos que Alcaraz y Etcheverry nunca se han visto las caras en el circuito ATP. El único precedente que tenemos es en 2020 en el Challenger de Trieste. Ganó Carlos por 7-6 (2) y 6-3.

Ya están los dos en la pista. El argentino fue Etcheverry fue el verdugo de Rafa Jódar en el reciente Miami Open tras levantarle una pelota de partido.

El argentino arrancó la semana en el número 30 de la ATP y es el tenista con más victorias en tierra batida este curso. Acumula 12 (por dos derrotas), nueve de ellas conseguidas en el set decisivo. Es el jugador con más partidos ganados tras caer en el primer set en este año en cualquier superficie: suma siete.

¡Primer break para Carlos! Empieza rompiéndole el servicio al argentino después de tres bolas de break. Y a la primera lo consiguió. Rompe en blanco Alcaraz. No puede comenzar mejor para el español.

¡Amplía la brecha! Por el momento, impecable el murciano. Su derecha está muy fina. Segundo juego en blanco para Carlos.

¡Juego en blanco ahora para Etcheverry! Primeros errores de Carlos y el argentino empieza a engrasar su maquinaria. Buenos puntos el tercero y el cuarto de este tercer juego.

¡Intratable con su servicio Carlos! Sólo concede un punto al argentino. Lo mueve a su antojo por la pista con su saque de momento a base de derechazos.

¡Otro break para Carlos! Cometió dos dobles faltas más el argentino y tuvo suerte con la red Carlos para ponerse 0-40. Le tembló la mano a Tomás y rompe el español de nuevo con otro derechazo mortal y con el tercer juego en blanco por su parte.

¡Empieza a gustarse Carlos! Mantiene su servicio de nuevo el murciano con dejadas, derechas incontestables y su primer 'ace' del partido. Pero el argentino consiguió un 40-30 después de un 40-0. No está muerto Tomás.

¡No baja el ritmo Alcaraz! Tercer break para el español y primera manga adjudicada. Tuvo dos bolas de break y salvó las primeras bolas de set el argentino. Cometió su cuarta doble falta del partido Etcheverry y salvó su tercera bola de set. Falló otra vez el argentino y le regaló la cuarta bola de set. Y esta vez no le perdonó Carlos.

¡Empezó el segundo set! Y el murciano lo hizo firmando otro 'ace' y cogiendo a contrapié a su rival. Le igualó a 30 el argentino, pero consigue mantener su servicio el murciano.

¡Casi rompe Alcaraz! El murciano tuvo otra bola de break, pero la levantó el argentino y mantuvo su servicio con mucho sacrificio.

¡Primeros problemas para Carlos! El murciano cometió sus primeros errores en el saque y se puso 15-40 por forzar demasiado con su derecha. Y a la primera se lo partió el argentino.

¡Juego en blanco para Tomás! El partido ha cambiado radicalmente. Carlos sufre su momento 'pájara' de casi siempre.

¡Carlos sigue sufriendo! ¡Segundo break para Tomás. Se llegó a poner 15-40 el argentino y Carlos salvó las dos bolas de break. Pero la red le benefició esta vez a Tomás y consiguió gracias a ella su tercera bola de break. Pero también la salvó Carlos con un 'passing' tremendo. Y consiguió una más Etcheverry. Y a la cuarta fue la vencida con un resto imparable.

¡Vuelve Carlos! Consigue dos bolas de break, no lo logró a la primera, pero sí a la segunda y recupera uno de los servicios perdidos. Oportunidad perdida para el argentino de poner tierra de por medio.

¡Carlos la tuvo pero no pudo! Tuvo otra bola de break Carlos para poner el 4-4, pero el argentino la levantó y ya acaricia el tercer set. Presión para el español.

¡Carlos mantiene el servicio pero con mucho sufrimiento! Sacará el argentino para intentar forzar la tercera manga.

¡Habrá tercera manga! Consiguió tres bolas de set el argentino y no le tembló el pulso. Juego en blanco e iguala el partido.

Este jueves entraban en acción el número uno y dos del mundo, el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, respectivamente. Alcaraz se verá las caras con el argentino Tomás Etcheverry (30), que eliminó al francés Terence Atmane (45) en tres sets por 3-6, 6-3 y 6-2, mientras que Sinner se ha enfrentado al checo Tomas Machac (53), verdugo del argentino Francisco Cerúndolo (19) por 7-2 y 6-3. Y el italiano ha conseguido ya su billete para cuartos de final, aunque con sufrimiento: 6-1, 6-7 y

La sorpresa de la segunda ronda la protagonizó el italiano Matteo Berrettini (90), que eliminó al ruso Daniil Medvedev, décimo cabeza de serie, por un sorprendente doble 6-0 y se medirá en los octavos de final al brasileño Joao Fonseca (40), que superó al francés Arthur Rinderknech (27) por 7-5, 4-6 y 6-3 .

El alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, remontó con sufrimiento al chileno Cristian Garín (109) por 4-6, 6-4 y 7-5, y se cruzará ahora con el belga Zizou Bergs (47), quien derrotó al ruso Andrey Rublev, el decimotercer favorito, por 6-4 y 6-1, salvando siete de las ocho bolas de rotura que tuvo en contra durante la cita.

El tenista chileno Alejandro Tabilo (39) cayó eliminado ante el checo Jiri Lehecka (13) en tres sets, por 4-6, 7-6 (7-4) y 6-3, a pesar de haber comenzado el partido imponiendo su juego en el primer set, pero el checo remontó y se medirá en la tercera ronda contra el kazajo Alexander Bublik (11).

El canadiense Felix Auger-Aliassime (7) se clasificó para la tercera ronda tras eliminar al croata Marin Cilic (51) por 7-6 (7-4) y 6-3, y se medirá contra el noveno cabeza de serie, el noruego Casper Ruud (12), quien venció al francés Corentin Moutet (31) por 7-5 y 6-3.

El italiano Flavio Cobolli (16) no corrió la misma suerte que su compatriota Berrettini y cayó eliminado, por un doble 6-3, ante el belga Alexander Blockx (91), que tendrá como próximo rival al sexto del 'ranking' ATP, el australiano Álex de Miñaur.

El polaco Hubert Hurkacz (74) se metió en la tercera ronda con un claro triunfo frente al húngaro Fabian Marozsan (43) por 6-2 y 6-3, y se medirá al monegasco Valentin Vacherov (23), que dio la última sorpresa de este miércoles y eliminó al cuarto cabeza de serie, el italiano Lorenzo Musetti, por 7-6 (6) y 7-5.