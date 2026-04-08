La campanada en Montecarlo empieza a tener nombre propio

El brasileño Joao Fonseca afronta sus segundos octavos de final en un Masters 1000 y ahora se mide al autor de la gran sorpresa del certamen hasta el momento

La gran campanada en el Masters 1000 de Montecarlo en cuanto a resultado se refiere la ha dado el tenista italiano Matteo Berrettini, número 90 del mundo, eliminando en dieciseisavos de final al ruso Daniil Medvedev, décimo cabeza de serie, por un sorprendente doble 6-0.

Un tanto que ha hecho que la otra sorpresa del certamen haya pasado un tanto desapercibida: Joao Fonseca. El brasileño de 19 años ha conseguido su segundo billete para unos octavos final de un torneo de esta envergadura y ahora quiere más. Tras superar un duro examen ante Arthur Rinderknech de tres sets (7-5, 4-6 y 6-3) y más de dos horas y media de partido, ahora se mide precisamente al italiano Berrettini.

Por ahora, el único precedente con el italiano data de la Copa Davis 2024, donde perdió pero con unas condiciones muy diferentes al las de ahora: “Si no me equivoco, fue mi primer partido de Copa Davis. Era pista dura indoor, mientras que la tierra batida es muy distinta. Creo que todavía no ha perdido ningún juego esta semana. Va a ser un partido duro, seguro”.

“Sabemos que Matteo es capaz de ganar a cualquiera. Tiene un gran saque, una gran derecha y juega bien en tierra. Va a ser un partido difícil. Pero me siento con confianza, me estoy sintiendo bien esta semana. Creo que las condiciones son buenas para mí”, ha resaltado el brasileño.

Y como joya del tenis mundial en la que se ha convertido, Fonseca ha aprovechado la ocasión para agradecer el apoyo que está recibiendo en cada partido que está disputando en tierras monegascas: “Hay brasileños en todas partes, y sí, los brasileños son ruidosos. Incluso 10 brasileños pueden hacer muchísimo ruido”. El joven sudamericano disfrutó especialmente del ambiente vivido frente a Rinderknech, con la grada dividida entre franceses y brasileños: “Hoy hubo una gran atmósfera, con público francés y público brasileño. Hubo una vibra muy buena”.

En este mismo sentido, ha reconocido la influencia real que tuvo la grada en su victoria: “Hoy en el tercer set fue difícil para mí, y el público me ayudó a mantenerme positivo, a seguir dentro del partido. Estoy muy feliz de que en Brasil el tenis esté creciendo cada vez más y que la afición brasileña siga este deporte cada vez más”.

Pensando ya en el duelo ante Berrettini, espera una atmósfera similar: “Creo que será parecido a lo de hoy. También hay muchos italianos, pero veo banderas brasileñas y camisetas de Brasil. Hoy fue increíble y mañana creo que será igual”.

Los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo van tomando forma

El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, se verá las caras con el argentino Tomás Etcheverry en octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo y el italiano Jannik Sinner, segundo en el 'ranking' ATP, se enfrentará en esa ronda al checo Tomas Machac.

Alcaraz y Etcheverry jugarán los octavos este jueves 9 de abril en el tercer turno de la pista central, la Raniero III, después del cruce entre el belga Zizou Bergs y el alemán Alexander Zverev (que empezará a las 11.00 horas CEST) y del partido precisamente entre Machac y Sinner.

El canadiense Felix Auger-Aliassime se medirá al noruego Casper Ruud, mientras que el checo Jiri Lehecka se jugará el billete a cuartos de final contra el kazajo Aleksandr Búblik.