Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se pican: "Yo voy a hacer lo que pueda"

El italiano y el español arrasan en sus respectivos debuts en la tierra batida de Montecarlo

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner comenzaron su particular pelea por el liderazgo del tenis mundial arrasando a sus rivales en el Master 1.000 de Montecarlo 2026. El italiano se dejó tres juegos ante Ugo Humbert y el español, cuatro frente a Sebastián Báez.

No eran rivales fáciles ninguno de los dos. Sobre todo porque venían ya más rodados tras haber jugado la primera ronda, en la que los dos mejores tenistas del mundo están exentos. Y también porque ni Alcaraz ni Sinner habían jugado aún este año en tierra batida. Sin embargo, no fueron rivales y ambos pasaron a la siguiente ronda, unos octavos de final que disputarán el jueves.

Los dos dependen de sí mismos para ser números uno a final de semana, pero ninguno quiere pensar en ello. O, al menos, eso parece. Alcaraz, en este sentido, lidera la guerra psicológica, pero Jannik Sinner no se da por enterado.

"Sé que voy a perder el número uno del mundo, no sé si será en este torneo o en el siguiente. Defiendo muchos puntos y será difícil defenderlos todos. Y si lo hago, Jannik sumará porque no defiende nada. Yo voy a hacer lo que pueda, pero para mí el número uno no es algo que esté ahora mismo en mi cabeza", aseguraba Carlos Alcaraz a pie de pista tras ganar a Báez. "El objetivo es sentirme lo mejor posible sobre tierra batida. Vamos a ver cómo se me da la gira", añadía el murciano.

Sinner no quiere esa presión añadida

Sinner no quiere partir como favorito -como le otorgaba su rival- en esta pelea por el número uno y apelaba a la superioridad de Alcaraz sobre tierra batida para justificarse. "No tengo una mayor motivación por el número uno del mundo. Vine aquí sintiéndome bastante libre. Independientemente del resultado, no me quiero poner una presión extra. Al fin y al cabo el número uno es importante, pero, al mismo tiempo, para mí es más importante mejorar en esta superficie en la que no he ganado nada todavía", recordaba un Sinner que el pasado año perdió las finales de Roma y de Roland Garros, ambas ante el tenista español.

"El año pasado estuve muy cerca, pero este es un año nuevo con nuevas sensaciones", indicaba Jannik Sinner, quien también le mandaba a su rival un mensaje, en este caso, por no descansar y obligarse a jugar en Barcelona para, posiblemente, defender ese número si Alcaraz logra aguantarlo esta semana. "Estoy contento de poder jugar al menos un partido más aquí y también, a nivel mental, sabiendo que después de este torneo tendré algo de tiempo libre para descansar y luego prepararme para Madrid", confirma el de San Cándido.

Alcaraz, contento con su debut

Carlos Alcaraz, por su parte, también refería centrarse más en el día a día. Y, en este sentido, aseguraba haberse encontrado muy bien en su debut. "Me ha sorprendido mi nivel, tanto de tenis como de movimientos. Me he preparado bien la semana pasada. He llegado aquí con muchísimas ganas y con energía. Pensaba que iba a jugar peor y estoy muy contento de todo, a excepción de un par de cosas que no hice bien en el segundo set y que le metieron en el partido", afirmó en referencia a cuando perdió su saque y permitió que el argentino se pusiera 3-4 y saque.

"Hacía casi un año desde la última vez que jugué un partido en tierra y lo echaba de menos porque es una superficie que me encanta", añadía el tenista español.