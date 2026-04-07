Carlos Alcaraz inicia su defensa en Montecarlo con firmeza y un claro mensaje para Jannik Sinner

El jugador murciano es el vigente ganador del torneo del Principado, con el cual abre su temporada de tierra batida en 2026

Dejando atrás la decepción de Miami y teniendo claro que es hora de dar un golpe sobre la mesa, Carlos Alcaraz ha iniciado la temporada de tierra con autoridad en el Masters 1000 de Montecarlo, donde ha vencido al argentino Sebastian Báez por 6-1 y 6-3, iniciando así la defensa del título que logró hace uno año.

Lejos de mostrar dudas, el murciano acepta el desafío de Jannik Sinner; ese que lleva a ambos a pelear por el número 1 desde en esta etapa de arcilla. El español, que ya ha sumado su sexta victoria seguida en el Principado y la decimotercera consecutiva sobre polvo de ladrillo, respondió al estupendo arranque del transalpino, quien tiene en su mano volver a colocarse en lo más alto del ránking.

Sinner, que previamente ganó con facilidad a Ugo Humbert 6-3 y 6-0, no disputó en 2025 nada hasta el Masters 1000 de Roma por la sanción de dopaje. Lo que acumule ahora, en estas semanas, será de más. Todo lo contrario que Alcaraz que defiende los títulos de Montecarlo, la final de Barcelona, el éxito en Roma y en Roland Garros. Solo se perdió Madrid. Pero si Sinner tuvo un arranque autoritario en Montecarlo también lo tuvo Alcaraz que ganó por 6-1 y 6-3. Sinner tardó 65 minutos en atravesar la segunda ronda. El murciano, 70. El pulso está servido.

En lo que concierne a Carlos Alcaraz, este ha vencido por cuarta vez a Báez en otros tantos enfrentamientos para citarse en tercera ronda con el ganador del duelo entre el también argentino Juan Martín Etcheverry y el que se imponga en el partido entre el francés Terence Atmane y el estadounidense Ethan Quinn.

El número 1 no tuvo casi contratiempos ante Báez, verdugo en primera ronda del veterano Stanislas Wawrinka, para sumar su sexta victoria seguida en Montecarlo y catorce del tirón en arcilla. "Estoy muy contento, hace casi un año desde el último partido en tierra y ya la echaba de menos. Tenía ganas de ensuciarme los calcetines", bromea el español.

La persecución de Jannik Sinner

Respecto a lo que viene por delante y la dificultad de cara a defender el primer puesto del ránking ATP, Alcaraz no se muestra preocupado, ya que entiende que se trata de algo cíclico.

"Creo que he jugado un gran partido. Me he preparado muy bien. Estoy muy contento y veremos a dónde lleva la semana. Lo normal es perder el número uno. Sinner no defiende puntos y es normal que tarde o temprano lo pierda. Luego me tocará recuperarlo", señala el murciano, jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slam al vencer en el Abierto de Australia a principios del presente año.

Carlos Alcaraz y un pequeño susto por el camino

El ganador de siete grandes, que el pasado año se apuntó un registro de veintidós victorias y solo una derrota en este tipo de superficie, fue a toda prisa a por su primera victoria en pista de tierra. No dio opción al argentino en el primer parcial y en el segundo con 4-1 perdió por primera vez su saque. Sin embargo, compensó pronto la situación y evitó que Baez equilibrara el choque que cerró en poco más de una hora.

Alcaraz inició su semana 67 como número uno del mundo. Sinner, que llegó a Montecarlo tras vencer en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, se lo arrebatará si gana el torneo.