Alcaraz - Sinner en directo: final del Montecarlo Masters 2026 con Carlos Alcaraz en vivo online

Retransmisión en directo de la final del Montecarlo Open que disputan el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner.

¡Buenas tardes! Arrancamos nuestra retransmisión en directo de la final del Montecarlo Open que disputan el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz ha reconocido que Sinner ha mejorado mucho su juego en tierra batida, pero no le tiene miedo e, incluso, se atreve a pensar en copiarle algunos aspectos del tenis del italiano

Aunque se han visto ya en 16 veces las caras y todas las últimas han sido en finales, ésta de Montecarlo es el primer enfrentamiento entre ellos de 2026

El balace de resultados, hasta ahora favorece al español, que gana 10 partidos de los 16 que han jugado ; Carlos Alcaraz vence en 7 de los 9 últimos duelos directos, pero Sinner ganó el último, en las ATP Finals de Turín

En tierra batida, el balance es de 3-1 para Alcaraz, con los triunfos en los dos últimos Roland Garros y en la final de Roma del pasado año; su única derrota con Sinner es muy lejana, de 2022, cuando el de San Cándido venció en la final del ATP de Umag (Croacia) ante el murciano

Carlos Alcaraz deja claro que, pese a los resultados y a que juegan en tierra, nunca hay favoritos en un duelo ante su gran rival

Un título de Master 1.000 y el número uno del mundo, eso es lo que se juegan en el Montecarlo Masters 2026 Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en una final que supone el 17º enfrentamiento entre ellos, pero también el primero de 2026.

En el Open de Australia, Djokovic frustró el cruce entre los dos mejores tenistas del mundo y, en Indian Wells, Daniil Medvedev, con su triunfo ante el español fue el encargado de fastidiarlo por segunda vez. En Montecarlo, nadie ha podido evitar el partido más esperado en el tenis actual.

Alcaraz y Sinner se han repartido todos los grandes torneos en los dos últimos años y medio. Y, en este 2026, el español ganó el primer Grand Slam (Open de Australia) y el italiano los dos primeros Masters 1.000 (Indian Wells y Miami Open).

En Montecarlo, además, se juegan el número uno, que de momento tiene Alcaraz desde el verano pasado, pero que perdería en caso de que Sinner le ganara. La diferencia con la que partían en este arranque de la temporada de tierra batida es de 1.290 puntos, pero Alcaraz defiende el título del pasado año y, de no ganar, perdería 400 puntos. Y, en cambio, Sinner ganaría 1.000, ya que hace un año estaba sancionado a estas alturas y no pudo jugar en Mónaco.

Ambos tenistas han llegado de forma parecida a la final del Master 1.000 de Montecarlo. Arrasaron en su debut, sufrieron y tuvieron que jugar tres sets en octavos y han ganado, tanto en cuartos de final como en semifinales, en dos sets.

Aunque Alcaraz parezca favorito porque Sinner no ha ganado en tierra batida, el pasado Roland Garros demostró que ya no hay diferencias entre ellos, tampoco, en esta superficie.