Sinner toma una difícil decisión en Montecarlo en contra de los intereses de Carlos Alcaraz

El italiano sabe que su físico le puede jugar otra mala pasada y ha optado por prevenir antes que curar. El transalpino se ha bajado del cartel de dobles a última hora

Que Jannik Sinner se ha colado ya en el olimpo de los tenistas no hay ninguna duda. Y tampoco que es un gran estratega. Ya lo hizo el año pasado con la sanción que tuvo que cumplir por dopaje, aceptándola en el momento del calendario que menos le afectaba a sus intereses por la disputa del número uno del mundo con Carlos Alcaraz.

Y, ahora, el italiano no quiere desaprovechar la oportunidad que tiene, por fin, de volver a saborear la cima del ranking ATP. Necesita ganar el Masters 1000 de Montecarlo, ese que el año pasado se perdió por dicho motivo, y que se lo llevó a sus vitrinas el propio Alcaraz. Y para conseguirlo ha decidido tomar una difícil pero necesaria decisión.

El tenista transalplino se ha bajado del cartel de la modalidad de dobles del Masters 1000 de Montecarlo, donde iba a participar junto al belga Zizou Bergs.

Cabe recordar que en un principio ya sorprendió dicha inscripción. Ahora, viendo que su físico puede jugarle otra mala pasada si compite en ambos cuadros, ha optado por jugar sólo en individuales.

De esta forma, ni el belga ni el italiano disputarán el partido de octavos de final que tenían previsto para la jornada del jueves frente a Andreozzi / Guinard. Y es que tanto Sinner como Bergs deberán afrontar en este mismo día sus respectivos partidos de tercera ronda a nivel individual.

Tras ganar los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, ahora espera que Montecarlo le devuelva ese nº1 del mundo y encarar Roland Garros con dicho cartel.

El próximo rival de Sinner en Montecarlo

Tras ganar con autoridad, en 64 minutos, al francés Ugo Humbert, por 6-3 y 6-0, para alcanzar el segundo tramo del Masters 1000 de Montecarlo, Jannik Sinner ya conoce su siguiente rival en los octavos de final.

Se trata del checo Tomas Machac, quien se ha impuesto al argentino Francisco Cerúndolo por 7-6(2), 6-3 en un partido repleto de idas y venidas. El primer set fue una auténtica montaña rusa con cuatro breaks que desembocaron en un tie-break donde el checo fue más solido. En el segundo, Machac se impuso con claridad y será el siguiente escollo de Jannik Sinner en la lucha del italiano por su primer título en Montecarlo, y, de paso, el número 1 del mundo.

El choque contra el checo se disputará en la jornada de este jueves 9 de abril, donde también se jugará el pase a cuartos de final el propio Alcaraz. Tanto el italiano como el español volverán a escena en el segundo y tercer turno de la pista central, respectivamente. Mientras tanto, Alexander Zverev será el encargado de abrir la sesión allí frente al belga Zizou Bergs, mientras que Joao Fonseca y Matteo Berrettini harán lo propio en la Court des Princes.