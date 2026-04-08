Paula Badosa se une en Madrid a la gran sensación del tenis español, Rafa Jódar

Ambos han sido 'premiados' con sendas invitaciones para jugar en Mutua Madrid Open, donde también han recibido 'wild cards' Martín Landaluce, Pablo Carreño o la veterana Venus Williams

Cuando hace tres semanas, después de caer a las primeras de cambio en el Miami Open, Paula Badosa dejó un escrito en sus perfiles en el que reconocía el mal momento que estaba pasando, uno de los que más se preocupó fue el extenista y también director del Mutua Madrid Open Feliciano López.

El toledano mostró su apoyo a la tenista y transmitió públicamente su deseo de que jugara en el torneo madrileño, aunque no tuviera el ránking para entrar en él en ese momento. La situación se confirmó posteriormente, ya que, pese a ganar dos partidos en Charleston, no sólo no tenía ránking para jugar en Madrid, sino que lo más probable es que Paula Badosa tampoco lo tenga para jugar Roland Garros, aunque podría entrar finalmente si se producen algunas bajas.

De momento, los torneos le reconocen su categoría de estrella y la siguen invitando. Esta semana ha jugado en Linz gracias a un 'wild card' y la próxima semana lo hará en el WTA350 de Rouen, en Francia, gracias a otra invitación.

Feliciano López se reafirmó la semana pasada en su deseo de tener a Badosa en Madrid. "La idea es que Paula pueda jugar en Madrid. Vamos a hacer todo lo posible por ayudarla", indicaba el director del torneo capitalino, quien se mostraba convencido de que la catalana volverá a ser la gran jugadora de hace unos meses. "Yo creo que va a volver. Es joven, tiene las ganas, porque Paula es una jugadora con resiliencia a tope y creo que va a volver. Es una cuestión de tiempo. Es verdad que se está alargando un poco el proceso, pero yo tengo mucha fe de que Paula va a volver a estar arriba. No sé si número dos del mundo, como estuvo en su día, pero yo creo que va a regresar", añadía confiado en RNE.

Su vaticinio se ha confirmado y Paula Badosa ha recibido uno de los 'wild cards' que concede la organización del torneo madrileño y que guarda para tenistas españolas. Junto a ella, otra de las invitadas más llamativas es la norteamericana Venus Williams, que sigue en activo con casi 46 años de edad.

También han recibido invitación para jugar el cuadro femenino del Mutua Madrid Open 2026 Robin Montgomery, Ashlyn Krueger, Victoria Jiménez, Ajla Tomljanovic, Emiliana Arango y Carlota Martínez. Mientras que, para la previa, está la española Ruth Roura entre las invitadas.

Rafa Jódar y Martín Landaluce, directos al cuadro final

En el cuadro masculino también se han conocido los 'wild cards' y, entre ellos hay tres españoles. Dos de ellos son madrileños y las grandes sensaciones en el Miami Open, Rafa Jódar y Martín Landaluce, y el otro es el bronce olímpico Pablo Carreño.

También están invitados al cuadro final el joven italiano Federico Cina y el veterano francés Gael Monfils, que se retira este año del circuito. En la previa, entre otros, hay una joven promesa que ha llamado mucho la atención últimamente: francés Moise Kouamé. Además, también está Darwin Blanch, el jugador de la escuela de Ferrero que ya jugara con Rafa Nadal en este mismo torneo hace dos años.