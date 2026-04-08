La tensión entre Alcaraz y Sinner acaba con todo

El extenista Boris Becker elogia al español, reconoce que la pelea entre Alcaraz y Sinner les deja sin competencia y vislumbra tres alternativas que podrían hacerles daño

El mundo del tenis se centra en dos nombres: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. La superioridad mostrada por ellos dos en los tres últimos años ha hecho que muchos olviden que aún está por ahí Novak Djokovic, pese a que el serbio dejó su huella en el pasado Open de Australia derrotando al italiano, o que jugadores como Alex Zverev o Daniil Medvedev han peleado por Grand Slam en este tiempo.

Desde que Sinner ganara el Open de Australia en 2024, estos dos jugadores se han repartido todos los Grand Slam y también han ganado la mayor parte de los Master 1.000, por lo que dejan pocas opciones al resto. De hecho, cuando los dos están en un torneo, siempre sale uno de ellos ganador en este tiempo.

Y en el Montecarlo Masters se repite esta situación, con el añadido de que, además, está en juego el número uno del mundo, que Sinner podría arrebatarle a Alcaraz si éste no gana en Mónaco o si es el italiano el que lo hace.

El extenista y entrenador Boris Becker ha hablado sobre esta pelea en la previa de los premios Laureus -que tendrán lugar en dos semanas en Madrid- y, ante la prensa internacional, ha echado en falta que lleguen algunos jugadores para pelear con ellos, como en su día hicieron Djokovic y Murray cuando dominaban Nadal y Federer, o, en menor medida, Stan Wawrinka y Juan Martín Del Potro.

Las tres alternativas a Alcaraz y Sinner, según Becker

En este sentido, Becker ve claramente a tres tenistas de los que ya han dado el salto que tal vez puedan plantarles cara en los próximos años: el francés Arthur Fils, el norteamericano Learner Tien y el brasileño Joao Fonseca.

“Me gusta su manera de jugar -de Fils-. Si está bien, podría desafiar a Alcaraz y Sinner en los grand slams", asegura el extenista alemán, que tiene a Fonseca "en muy alta estima". "Su futuro es brillante también”, añade.

En las finales, Alcaraz y Sinner están "en otra liga"

Eso sí, tiene claro que para llegar al nivel de los dos mejores deben crecer bastante más y ese es el paso más complicado. “Tienen que mejorar su juego un poco. Tienen que demostrarlo cuando importa. No en la cancha de prácticas, no en los cuartos de final de un torneo, sino en las semifinales y finales de los grandes. Y aquí es donde Alcaraz y Sinner están todavía en otra liga”, sentencia Boris Becker.

El germano, seis veces ganador de un Grand Slam, tiene una especial predilección por Carlos Alcaraz, al que califica como “un jugador fascinante” y “un verdadero artista”. “Alcaraz es exactamente lo que necesitaba el mundo del tenis. Es muy carismático. Una alegría verlo. Un verdadero artista en la cancha”, afirma un Becker que deja claro que no va a volver a entrenar y avisa que si le piden ayuda, la dará en privado, pero ya no como técnico, como ha sido de algunos de los mejores jugadores del mundo en los últimos años.