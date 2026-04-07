Paula Badosa se despide de Roland Garros y dice casi adiós al cuadro final

La tenista española cae en Linz y está oficiosamente fuera del cuadro final de Roland Garros, al que sólo accedería con un 'wild card' o por lesión de las que le preceden

Los dos triunfos logrados en Charleston por Paula Badosa, en especial el segundo ante Maria Sakkari, habían ilusionado con el resurgir de la tenista español con la llegada de la tierra batida, como ya ocurrió hace dos temporadas.

Sin embargo, aunque aún es pronto para ver si hay mejoría y quedan más de dos meses por delante, lo que sí se ha complicado muchísimo es su presencia en el cuadro final de Roland Garros, del que se quedará fuera salvo milagro.

Todas las esperanzas de la tenista catalana estaban puestas en el torneo de Linz (Austria), pero allí ha perdido en primera ronda ante la joven promesa local Lilli Tagger, 117 del ranking WTA por 6-4 y 7--6(5).

En un partido muy equilibrado, en el que ambas tuvieron el mismo número de bolas de 'break' (11), pero la española se mostró más errática con su saque y tuvo que jugar demasiadas veces con segundo servicio, Badosa acabó cediendo ante la joven de 18 años, que hasta ahora sólo había ganado títulos ITF, pero que es una considerable especialista en pistas lentas, no en vano, tres de los cuatro torneos que ha ganado han sido en tierra batida.

En Linz, sobre tierra y bajo techo, Tagger supo aguantar la presión inicial de verse 3-1 abajo ante una rival más experimentada. La austriaca se repuso pronto y logró equilibrar el set antes de hacerse con él tras un nuevo 'break' en el noveno juego, que luego ratificó con su servicio.

Tagger se sitúa justo detrás de Badosa

La centroeuropea aprovechó la inercia para hacer con los cuatro juegos siguientes, para un 7-0 parcial, pero con 4-0 abajo en el segundo set, llegó la reacción de Paula Badosa, que logró equilibrar la manga y forzar el 'tie break'. En él no pudo mantener su iniciativa y Tagger aprovechó la primera pelota de partido que tuvo para pasar a segunda ronda, donde se enfrentará a la rusa Liudmila Samsonova, tercera cabeza de serie del torneo.

La derrota deja a Paula Badosa como 105 del mundo provisional cuando la próxima semana se va a cortar la lista de entradas para el cuadro final de Roland Garros. Eso significa que no estará en ella y que tendría que jugar la fase previa en el segundo Grand Slam de la temporada salvo que reciba un 'wild card' o que haya varias bajas por lesión y avance posiciones para estar entre las elegidas.

Al igual que en Linz, donde Paula Badosa jugaba gracias a un 'wild card', la española ha recibido otro para jugar la próxima semana en el WTA250 de Rouen (Francia), aunque a esas alturas ya habrá cerrado el cuadro de Roland Garros y no podrá subir posiciones.