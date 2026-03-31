Paula Badosa sale del hoyo y vuelve a sonreír: "Me encanta vivir esos momentos"

La tenista española gana en su debut en Charleston y reconoce tener que soportar una presión excesiva, en muchos casos provocada por ella misma

Paula Badosa vuelve a sonreír. La tenista española ha retomado el circuito, fuera del Top-100, pero con una alegría. La que se ha llevado en su debut en Charleston, un partido peligroso en su estreno en la tierra batida que ha saldado con un triunfo en dos sets (6-4 y 6-3) ante la tenista norteamericana Kayla Day.

La tenista catalana ha sobrevivido en un partido loco, en el que ha habido hasta ocho roturas de servicio, y ha sacado adelante esta primera ronda del WTA500 en una hora y 35 minutos, lo que le permitirá enfrentarse a la griega Maria Sakkari este miércoles en esta ciudad norteamericana.

Con hasta siete 'breaks' por parte de ambas jugadoras, Badosa resolvió el set con una última rotura que le tranquilizó y con la que afrontó más segura la segunda manga, en la que sólo hubo un 'break', que fue suficiente para que la española se hiciera con el partido.

Ese triunfo puede servir de impulso a una Badosa que, en las horas previas a su debut, ha reconocido que piensa en la retirada a diario, pero que siempre hay algo que le ayuda a seguir en la pelea. “Todos los días pienso en ello, pero justo en ese momento aparece algo que es todavía más fuerte y poderoso: todavía tengo fe y todavía creo en mí misma. Sé que en el fondo lo tengo, amo demasiado este deporte, tengo tanta pasión por el tenis que lo noto cada vez que piso una pista para competir. Se me pone la piel de gallina sin importar dónde juegue. Simplemente, me encanta vivir esos momentos”, decía la española.

Paula Badosa reconoce que le puede la presión

Paula Badosa, protagonista del Media Day en Charleston, reconoce que no se siente cómoda en la situación que ahora vive. De ahí que este triunfo pueda servirle de revulsivo para lo que viene. “Al inicio del año fue muy difícil controlar mis pensamientos. De cabeza estaba siendo demasiado dura conmigo misma. En cierto modo, todavía lo soy a día de hoy, todo porque quiero recuperar ese tiempo que perdí. Esto es lo que más ansiedad me está generando, el hecho de no aceptar dónde estoy ahora mismo cada vez que miro la clasificación", admite la no hace mucho Top-10.

Tal vez por eso, porque hace un año estaba entre las mejores y ahora tiene difícil hasta ir a Roland Garros, todo le pesa más. "Realmente no estoy acostumbrada a verme en este lugar en el que me encuentro ahora, por eso es una batalla mental interna que debo lidiar conmigo misma. Estoy tratando de hacerle frente, verlo todo con perspectiva y poner un poco de paciencia”, admite.

Badosa admitía, hace unos días, en un escrito, que no estaba pudiendo "controlar las voces" que tiene "dentro de la cabeza". Y que ése es el primer reto para volver a la cima. "Siempre habrá personas que duden de ti cuando vengan tiempos complicados o cuando no se cumplen las expectativas. Eso ya lo sé. Siempre lo he tenido muy presente. Pero lo que más me duele es cuando soy yo la que duda de mí misma. Este es el lugar en el que estoy ahora, dudando absolutamente de todo, tanto de mi cuerpo como de mi tenis”, sentencia la española.