Martín Landaluce, la gran sensación de la ATP antes de Roland Garros y Rafa Jódar ya pasa a Joao Fonseca

El ránking se actualiza antes del segundo Grand Slam del año y sitúa a Jódar como cabeza de serie número 27 en la cita parisina

A tres días de que se tenga lugar el sorteo del cuadro final de Roland Garros (jueves 14:00 horas), el tenis español apunta alto pese a la ausencia de Carlos Alcaraz, ganador de las dos últimas ediciones y que se perderá este Grand Slam por lesión.

La aparición, de golpe, de tres jóvenes madrileños que, en cuestión de pocas semanas, se han metido en el Top-100 ha reforzado a la Armada española de cara a este Grand Slam, en el que también estará por última vez Roberto Bautista o el también veterano Pablo Carreño.

Dos de ellos, Rafa Jódar y Martín Landaluce, han sido la noticia agradable este lunes en la actualización del ránking ATP tras el Master 1.000 de Roma. El primero ha subido cinco posiciones y ha aparecido por primera vez en el Top-30, por lo que el jueves será cabeza de serie en el sorteo de Roland Garros. Landaluce, por su parte, ha protagonizado la mayor subida de la semana en el Top-100 y, tras alcanzar los cuartos de final en Roma, se ha situado como 67 del mundo después de avanzar 27 posiciones.

El triunfo de Jannik Sinner en Roma le ha servido para afianzarse como número uno y ampliar la ventaja sobre un Carlos Alcaraz que ganó el título en el Foro Itálico en 2025 y que esta vez no ha podido jugar por su conocida lesión en la muñeca.

Daniil Medvedev y Casper Ruud mejoran antes de París

Entre los diez mejores destacó el paso adelante dado por Daniil Medvedev, que son sus semifinales en Roma asciende hasta el séptimo puesto, adelantando a Taylor Fritz y Alex de Miñaur. Pierde su plaza en el Top-10 Lorenzo Musetti, que seguirá cayendo, ya que se ha dado de baja para Roland Garros. Bublik, pese a su pronta eliminación en Roma, ocupa su puesto en el Top-10.

Casper Ruud, quien tras caer en cuartos en Madrid había salido del Top-20, se sitúa como 17º del mundo después de subir 8 posiciones tras alcanzar la final en el Roma Open 2026. Luciano Darderi, semifinalista en este torneo, también avanza cuatro posiciones.

Es lo más destacado de las primeras posiciones de un ránking que ha definido cómo quedan los cabezas de serie para Roland Garros y en el que Rafa Jódar ha adelantado a su compañero de generación Joao Fonseca, al que le arrebata la 29ª posición en la clasificación de la ATP. El sorteo del jueves en París deparará una tercera ronda en la que los cabezas de serie del 1-8 se miden con los del 25-32, por lo que podría producirse un duelo de Sinner con Jódar o Fonseca en esa ronda.

Del resto de españoles, Alejandro Davidovich (23º) es el segundo español, Jaume Munar es el 39 y Dani Mérida el 86. También se mantienen en el Top-100 Pablo Carreño (90) y Roberto Bautista (99).

Orden de cabezas de serie del cuadro masculino de Roland Garros 2026

Las ausencias de Carlos Alcaraz o Lorenzo Musetti destacan y han permitido que tenistas como Moutet o Tabilo entren como favoritos en Roland Garros 2026. Éstos son los 32 cabezas de serie:

1. Jannik Sinner

2. Alexander Zverev

3. Novak Djokovic

4. Félix Auger-Aliassime

5. Ben Shelton

6. Taylor Fritz

7. Daniil Medvedev

8. Álex de Miñaur

9. Alexander Bublik

10. Flavio Cobolli

1. Andrey Rublev

12. Jiri Lehecka

13. Karen Khachanov

14. Luciano Darderi

15. Casper Ruud

16. Valentin Vacherot

17. Arthur Fils

18. Learner Tien

19. Frances Tiafoe

20. Cameron Norrie

21. Alejandro Davidovich

22. Arthur Rinderknech

23. Tommy Paul

24. Tomás Martín Etcheverry

25. Fran Cerúndolo

26. Jakub Mensik

27. Rafa Jódar

28. Joao Fonseca

29. Tallon Griekspoor

30. Corentin Moutet

31. Alejandro Tabilo

32. Brandon Nakashima