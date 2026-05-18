Gran inicio de Roland Garros para el tenis español

Tres victorias y una derrota es el balance de la primera jornada en París, donde Pablo Llamas volvía a demostrar que está a un gran nivel

Aunque el cuadro final de Roland Garros no comienza hasta el próximo domingo y el jueves será el sorteo del cuadro final, un buen número de españoles han comenzado desde este lunes a buscar un lugar entre los 128 clasificados en una fase previa que, como la de todos los Grand Slam, es muy exigente.

Eso lo han podido comprobar el andaluz Pablo Llamas y el madrileño Alejandro Moro, que han sufrido para poder sacar adelante sus partidos de debut en París.

En especial el tenista de la capital de España. Alejandro Moro se vio cerca de la derrota ante el italiano Stefano Napolitano, aunque finalmente pudo remontar tras ganar de forma ajustada el segundo set. En el tercero, aprovecho el palo que había supuesto ceder el 'tie break' y rompió de inicio. Tras ganar un disputado segundo juego, su rival se vino abajo y Moro ganó por 4-6, 7-6 y 6-0.

Pablo Llamas sigue a un gran nivel

Aunque Pablo Llamas resolvió por 6-3 y 7-6, el partido estuvo en el aire en todo momento por la resistencia del tenista suramericano, que sólo acabó cediendo en el tramo final del 'tie break' de la segunda manga.

Pocas sorpresas más allá de la derrota de Nikoloz Basilashvili, que venía de hacer un gran Master 1.000 en Roma, donde pasó varias rondas y en París perdía en su debut ante el brasileño Pedro Boscardin Dias por 7-6 y 6-4.

No fue el único Top-10 de los cabezas de serie que cedía a las primeras de cambio, ya que el estadounidense Martin Damm Jr caía derrotado por 7-6 y 6-2 ante el británico Toby Samuel.

En este arranque de la fase de clasificación se pudo ver a veteranos como David Goffin, que se resisten a retirarse y que se estreno con un claro triunfo ante el taiwanés Tseng Chun-hsin.

También ganaron, como se esperaba, el argentino Facundo Díaz Acosta, el neerlandés Jesper de Jong, el italiano Stefano Travaglia o el joven lituano Vilius Gaubas. Aunque también hubo derrotas como la del tunecino Moez Echargui a manos de Bernard Tomic o la paliza de Lukas Niemeyer a Alex Bolt que tal vez no se esperaban.

Andrea Lazaro cae y Leyre Romero pasa

La derrota de la catalana Andrea Lázaro ante Mayar Sherif (6-4, 3-6 y 6-4) evitó el pleno de triunfos españoles en primera ronda. La española reaccionó a la pérdida del primer set, pero no le dio para completar la remontada.

Sí ganó de forma clara la otra española presente en esta primera jornada de competición en Roland Garros, una Leyre Romero que superó con comodidad a la mexicana Ana Sofia Sánchez por 6-1 y 6-4.