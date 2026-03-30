Paula Badosa ya tiene el camino marcado para su resurrección

La tenista española inicia este martes su temporada de tierra con un duelo ante la norteamericana Kayla Day en el WTA500 de Charleston

Tras el doloroso mensaje que dejó unos días y después de que este lunes haya aparecido fuera del Top-100 del ránking WTA, a pocos días de que se cierre el cuadro final de Roland Garros, Paula Badosa retomará este martes la competición en el WTA500 de Charleston, donde espera pasar algunas rondas que le permitan sumar los más de 60 puntos que le permitirían volver a estar entre las cien mejores del mundo.

La tenista catalana debutará ante una rival local, Kayla Day, actual 162 del ránking WTA y que llega procedente de la fase previa, donde ha solventado con autoridad sus dos compromisos. No se trata de una jugadora joven y, pese a ser una de las grandes promesas norteamericanas, sólo ha podido alcanzar como tope en su carreta el puesto 84 del mundo.

Pese a ello es una jugadora peligrosa y que llega rodada y con confianza, lo peor para una Badosa que necesita minutos en la pista para adquirir confianza. La jugadora española sabe que, de ganar, su rival en la siguiente ronda sería la griega Maria Sakkari, otra exTop-10, como ella, que no atraviesa su mejor momento.

Será el primer torneo en tierra de la española en la presente temporada y con él comienza un periplo que le llevará a Europa a partir de la siguiente semana y en la que pasará por el Mutua Madrid Open y, antes, por el WTA 250 de Rouen, donde ha recibido otro 'wild card'. En Charleston tiene como mejor resultado las semifinales de 2021, pero también alcanzó los cuartos de final en 2022 y 2023.

En un momento clave de su carrera, la tenista catalana ha dado otro impulso y estará acompañada por el preparador físico David Antuna, que ya fue clave en su resurgir hace dos temporadas, también durante la temporada europea de tierra batida.

Rafa Jodar ya tiene rival: Dusan Lajovic

Aparte de Paula Badosa, también estaba pendiente este lunes de conocer su rival en primera ronda un Rafa Jódar que se estrena en el Top-100 en el ATP250 de Marrakech. El joven tenista madrileño, que viene de cuajar una gran Miami Open 2026, no ha tenido fortuna en el emparejamiento de primera ronda y para ser un rival procedente de la fase previa le ha tocado alguien muy experimentado y con una gran trayectoria en tierra batida como es Dusan Lajovic.

El tenista serbio ha alcanzado el cuadro final tras derrotar este lunes al surafricano Lloyd Harris por un doble 6-4. A sus 35 años ya no es el que llegó a estar entre los 25 mejores del mundo, pero cuenta con experiencia para complicarle la vida a un joven con apenas experiencia en el ATP Tour, como es Jódar.

El ganador del duelo entre el madrileño, que ha pasado a ocupar el puesto 89 del ránking ATP, y el serbio se enfrentará al checo Tomas Machac en la siguiente ronda, ya que éste está exento de los dieciseisavos de final en Marrakech.